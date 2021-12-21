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Як знаменитості прикрасили ялинки до Нового року: атмосферні фото Добриніна, Осадчої, Каменських

Шоубізнес
21 грудня 19:00
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Знаменитості вже у всю почали готуватися до свят
Як знаменитості прикрасили ялинки до Нового року: атмосферні фото Добриніна, Осадчої, Каменських

До Нового року залишається все менше часу, і багато знаменитостей вже почали підготовку до свята. Звичайно, одним із головних атрибутів є ялинка. Зірки почали створювати святкову атмосферу в своїх будинках, ставлячи ялинки. А домашніми фотографіями вони ділилися на своїх сторінках у соцмережах.

Новини.LIVE пропонує дізнатися, хто із зірок вже прикрасив ялинку.

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Як знаменитості прикрасили ялинки до Нового року

Так, багато селебріті прикрашали свої будинки до Нового року в повному складі. Більш того, для максимальної відповідності атмосфері знаменитості навіть вибирали святкові вбрання, в яких робили смішні кадри.

Григорий Решетник дети
Григорій Решетник
дмитрий гордон с женой и детьми
Дмитро Гордон з дружиною та дітьми

А деякі зірки навіть знімали сімейні відео, на яких показували, як проходить процес підготовки до свята.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Katya Osadcha (@kosadcha)

Даша Квіткова та Микита Добринін не забули зробити атмосферні фотографії, як і годиться справжнім блогерам.

даша квиткова и добрынин

А Настя Каменських похвалилася своєю ялинкою, опублікувавши кумедне фото.

Настя Каменских

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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views-icon 1686
Настя Каменських Катя Осадча Юрій Горбунов Даша Квіткова Нікіта Добринін Новий рік
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