Як знаменитості прикрасили ялинки до Нового року: атмосферні фото Добриніна, Осадчої, Каменських

До Нового року залишається все менше часу, і багато знаменитостей вже почали підготовку до свята. Звичайно, одним із головних атрибутів є ялинка. Зірки почали створювати святкову атмосферу в своїх будинках, ставлячи ялинки. А домашніми фотографіями вони ділилися на своїх сторінках у соцмережах.

Новини.LIVE пропонує дізнатися, хто із зірок вже прикрасив ялинку.

Як знаменитості прикрасили ялинки до Нового року

Так, багато селебріті прикрашали свої будинки до Нового року в повному складі. Більш того, для максимальної відповідності атмосфері знаменитості навіть вибирали святкові вбрання, в яких робили смішні кадри.

Григорій Решетник

Дмитро Гордон з дружиною та дітьми

А деякі зірки навіть знімали сімейні відео, на яких показували, як проходить процес підготовки до свята.

Даша Квіткова та Микита Добринін не забули зробити атмосферні фотографії, як і годиться справжнім блогерам.

А Настя Каменських похвалилася своєю ялинкою, опублікувавши кумедне фото.

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