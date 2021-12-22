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Як дівчинка: 45-річна Марічка Падалко станцювала в коротенькій сукні на публіці

Шоубізнес
22 грудня 14:19
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Телеведуча володіє розкішною фігурою
Як дівчинка: 45-річна Марічка Падалко станцювала в коротенькій сукні на публіці

Фігурою Марічки Падалко захоплюються її численні шанувальники, а телеведуча радує фанатів, демонструючи ідеальні форми на фото. Нещодавно зірка відпочивала в Єгипті, звідки ділилася кадрами в купальнику. Тепер же Марічка приміряла коротке вбрання.

Відповідний пост Падалко зробила на своїй сторінці в Instagram.

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45-річна Марічка Падалко захопила фігурою в міні

Так, Марічка з'явилася на прем'єрі мультфільму зі своєю донькою. Для виходу телеведуча вибрала стримане вбрання - чорну сукню з закритим горлом і довгими рукавами. При цьому атутфіт був облягаючим, а також досить коротким, що дало можливість роздивитися фігуру знаменитості. Зокрема, такий образ підкреслив стрункі ноги, підтягнутий живіт і тонку талію зірки.

У кадрі Марічка станцювала кумедний танець з донькою. А шанувальники не змогли втриматися від компліментів і захоплених коментарів. На їхню думку, в такому вбранні Падалко виглядає немов дівчинка.

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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Марічка Падалко
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