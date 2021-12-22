Як дівчинка: 45-річна Марічка Падалко станцювала в коротенькій сукні на публіці

Фігурою Марічки Падалко захоплюються її численні шанувальники, а телеведуча радує фанатів, демонструючи ідеальні форми на фото. Нещодавно зірка відпочивала в Єгипті, звідки ділилася кадрами в купальнику. Тепер же Марічка приміряла коротке вбрання.
Відповідний пост Падалко зробила на своїй сторінці в Instagram.
Так, Марічка з'явилася на прем'єрі мультфільму зі своєю донькою. Для виходу телеведуча вибрала стримане вбрання - чорну сукню з закритим горлом і довгими рукавами. При цьому атутфіт був облягаючим, а також досить коротким, що дало можливість роздивитися фігуру знаменитості. Зокрема, такий образ підкреслив стрункі ноги, підтягнутий живіт і тонку талію зірки.
У кадрі Марічка станцювала кумедний танець з донькою. А шанувальники не змогли втриматися від компліментів і захоплених коментарів. На їхню думку, в такому вбранні Падалко виглядає немов дівчинка.
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