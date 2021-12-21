Горбунов показав перше фото зі зйомок "Голосу країни": ведучий позував з усіма суддями

20 грудня в Києві почалися зйомки 12-го сезону проєкту "Голос країни", прем'єра якого відбудеться в 2022 році.

Першим кадром зі знімального майданчика поділився ведучий шоу Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram.

Горбунов показав перше фото зі зйомок "Голосу країни"

"Ми почали зйомки 12 сезону легендарного шоу! Це буде крутий сезон", - підписав телеведучий кадр.

На фотографії Горбунов позував зі своєю дружиною Катею Осадчою, яка також є ведучою "Голосу країни", а також з суддями проєкту. Як відомо, в 12 сезоні членами журі стали Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва та Потап. Крім того, до них вперше приєдналася співачка Оля Полякова. За словами зірки, вона десять років чекала на запрошення до проєкту і нарешті дочекалася.

Також в офіційному Instagram проєкту було опубліковано перше відео зі зйомок сліпих прослуховувань.

Інші новини з шоу-бізнесу:

Голлівудська актриса і модель Демі Мур зізналася, що в молодості знімалася в "полуничці". Вона розповіла, що тоді їй просто не вистачало грошей на життя. Тому вона і прийняла рішення про зйомки в еротичних фільмах для дорослих.

Популярна американська актриса в черговий раз порадувала своїх шанувальників новим спекотним фото. Модель показала в кадрі, що має струнку і підтягнуту фігуру.

Більше оперативних новин шукайте вTelegramіViber Новини.LIVE.