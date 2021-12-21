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Горбунов показав перше фото зі зйомок "Голосу країни": ведучий позував з усіма суддями

Шоубізнес
21 грудня 09:37
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Почалися зйомки 12-го сезону шоу
Горбунов показав перше фото зі зйомок "Голосу країни": ведучий позував з усіма суддями

20 грудня в Києві почалися зйомки 12-го сезону проєкту "Голос країни", прем'єра якого відбудеться в 2022 році.

Першим кадром зі знімального майданчика поділився ведучий шоу Юрій Горбунов на своїй сторінці в Instagram.

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Горбунов показав перше фото зі зйомок "Голосу країни"

"Ми почали зйомки 12 сезону легендарного шоу! Це буде крутий сезон", - підписав телеведучий кадр.

На фотографії Горбунов позував зі своєю дружиною Катею Осадчою, яка також є ведучою "Голосу країни", а також з суддями проєкту. Як відомо, в 12 сезоні членами журі стали Святослав Вакарчук, Надя Дорофєєва та Потап. Крім того, до них вперше приєдналася співачка Оля Полякова. За словами зірки, вона десять років чекала на запрошення до проєкту і нарешті дочекалася.

Також в офіційному Instagram проєкту було опубліковано перше відео зі зйомок сліпих прослуховувань.

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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Надя Дорофєєва Потап Оля Полякова Катя Осадча Юрій Горбунов Святослав Вакарчук Голос країни
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