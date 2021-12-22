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Фагот похвалився своєю красунею-дружиною в міні. Фото

Учасник гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, вийшов у світ зі своєю обраницею, дизайнеркою та письменницею Ольгою Навроцькою. Разом пара живе вже більше 10 років у цивільному шлюбі.

Знімком артист поділився на своїй сторінці в Instagram.

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Фагот похвалився своєю красунею-дружиною

На фотографії Фагот та Ольга позують на одному зі світських заходів. Для виходу пара вибрала стильні чорні аутфіти: співак з'явився в костюмі та футболці, а Ольга – в жакеті, який імітував мінісукню, підкресливши ідеальні ноги. Крім того, Навроцька вирішила розбавити темний look яскравими туфлями.

"Вчасно вигуляти ноги - то завжди в бонус", - підписав фото Фагот.

Примітно, що зараз музикант відпочиває в Карпатах, звідки ділиться численними фотографіями. Тому знімок, швидше за все, – архівний.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Авторка публікації
Анна Бондаренко
У 2015 році закінчила факультет "Журналістики" КУ ім. Б. Грінченка. З того часу пишу про життя зірок, б'юті і fashion. Мій день починається із зірковою стрічки Instagram і закінчується тим же;) Тому останні новини про життя селебріті пропустити у вас точно не вийде. За цей час встигла попрацювати в кількох українських виданнях, а тепер допомагаю читачам Новини.LIVE бути в курсі всіх зіркових подій.
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