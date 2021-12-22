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Олена Кравець зізналася, що вже три роки бореться з хворобою: це стало випробуванням

Шоубізнес
22 грудня 15:20
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Актрисі обіцяли, що вона видужає за півтора місяці
Олена Кравець зізналася, що вже три роки бореться з хворобою: це стало випробуванням

Знаменита українська актриса, зірка студії "Квартал 95" Олена Кравець зізналася, що вже три роки поспіль хворіє на кропив'янку. Свого часу все почалося з крихітної плями на тілі, але ситуація швидко погіршилася.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Маші Єфросиніній у програмі "Іспит". Кравець підкреслила - лікування виявилося дуже непростою справою.

Елена Кравец - крапивница

"Три роки тому нізвідки, незрозуміло чому, невідомо як, з якої причини трапилася зі мною якась реакція шкірна. Незрозуміло на що - на якесь емоційне потрясіння. Я зараз вже, звичайно, розумію на яке", - пояснила актриса.

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За словами Кравець, фото плями вона відправила своєму лікарю, яка заспокоїла її, пояснивши, що це-кропив'янка, яка проходить максимум за шість тижнів і переживати не варто. Але з тих пір пройшло вже три роки, а зірка все ще знаходиться "в процесі зцілення".

"На сьогоднішній день я стала магістром в області подібних штук... Захворювання з коренем "біль" - його немає"– - підсумувала Кравець.

Коротка довідка. Кропив'янка - шкірне захворювання, токсико-алергічний дерматоз. На шкірі проявляється у вигляді рожевих пухирів, часто супроводжується гострим свербінням.

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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Олена Кравець
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Головна Шоубізнес Олена Кравець зізналася, що вже три роки бореться з хворобою: це стало випробуванням
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