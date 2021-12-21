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Брітні Спірс зняла білизну і показала, наскільки схудла. Фото

Шоубізнес
21 грудня 10:48
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Співачка не забула захистити себе від пристріту недоброзичливців
Брітні Спірс зняла білизну і показала, наскільки схудла. Фото

Американська поп-діва Брітні Спірс показала, як виглядає після схуднення. Пласким, голим животом вона хвалилася, не надівши білизни.

Фотографії зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На них вона позувала в коротенькому топі з глибоким вирізом, під який не одягла білизни.

Бритни Спирс без белья

Також на Брітні були чорні джинси із заниженою талією. Образ співачка завершила яскравим макіяжем, об'ємною укладкою і великою підвіскою на шиї. Нагадаємо, що за даними The Sun, Брітні Спірс скинула за останній час близько двох кілограмів. Зірку дуже образили жарти папараці про зайву вагу і вона вирішила зайнятися собою всерйоз.

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Додамо, що на руці Брітні красувався іудейський каббалістичний амулет. Це червона нитка, яка нібито захищає від пристріту і заздрощів недоброзичливців.

Бритни Спирс засветила грудь

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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Брітні Спірс фото
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