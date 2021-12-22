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Без макіяжу з безладом на голові: Полякова показала, як готується до Різдва

Шоубізнес
22 грудня 18:32
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Вона готувала святкове частування
Без макіяжу з безладом на голові: Полякова показала, як готується до Різдва

Українська співачка і зіркова тренерка 12 сезону "Голосу країни" Оля Полякова поділилася з шанувальниками тим, як готується до Різдва. Вона показала, як самостійно спекла святкове печиво.

Відео зірка опублікувала в сторіз свого Instagram. До слова, Полякова любить і вміє готувати, і часто ділиться з підписниками своїми кулінарними успіхами.

Полякова без макияжа

"Вчора був занадто важкий день. Після таких важких днів мені завжди складно заснути. Щоб якось заспокоїти свої нерви, я пекла печиво. Це різдвяний пряник. Він без білого цукру, без білого борошна і без глютену. Корисний пряник для всієї родини", – поділилася Полякова своїми успіхами.

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Оля Полякова готовится к Рождеству

У кадрі зірка з'явилася в затишно-домашньому образі. Вона була без макіяжу, зібрала волосся в підкреслено недбалий пучок і одягла простенький домашній наряд.

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Автор публікації
Ігорь Гришин
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Оля Полякова
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