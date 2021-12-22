Андрій Макаревич стане батьком вчетверте

Ейнат Кляйн, дружина фронтмена рок-групи "Машина часу" Андрія Макаревича вагітна. Для музиканта це буде вже четверта дитина.

Про це повідомив Telegram-канал "Не Малахов". ЗМІ уточнюють, що Макаревич і Кляйн поки що тримають вагітність в секреті.

Додамо, що для 37-річної журналістки Ейнат це буде перша дитина. А у Макаревича є позашлюбна дочка Дана, яка зараз разом з чоловіком живе в США. А також син Іван, який народився в шлюбі з Аллою Голубкіною, і народилася у 2000 році дочка Анна. Крім того, Макаревич – дідусь, у нього вже є троє онуків.

Відзначимо, що Ейнат Кляйн стала четвертою дружиною Андрія Макаревича. Вони зіграли офіційне весілля в грудні 2019 року.

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