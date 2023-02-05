Науковці розповіли про знайдених у Шотландії таємничих мумій

Науковці намагаються розгадати секрет шотландських мумій

Вчені виявили дві 3000-річні мумії у позі ембріона на Зовнішніх Гебридських островах Шотландії. З'ясувалося, що вони "зібрані" із фрагментів тіл шести людей.

Про це пише IFLScience.

Що відомо про мумії

Тіла проаналізували за допомогою ДНК-тесту і виявилося, що вони належали шести різним людям, жоден з яких не мав спільної матері. На тілах були ознаки того, що вони деякий час зберігалися в торф'яному болоті, перш ніж їх перемістили для поховання.

Торф утворюється внаслідок розкладання органічних речовин, переважно з рослинних матеріалів, таких як мох. Зокрема, коли сфагнового моху накопичується достатньо у водно-болотних угіддях, щоб утворити болото, шари торфу утворюють кислоти, які неймовірно добре зберігають тіла.

"Ці рослини підкислюють ґрунт, одночасно виділяючи сполуку, яка зв'язується з азотом, позбавляючи місцевість поживних речовин. Разом з холодними північноєвропейськими температурами ці умови унеможливлюють життєдіяльність більшості мікробів", — пояснила спеціалістка Керолін Маршалл.

Також археологи помітили дивні деталі скелетів. У скелеті чоловіка на нижній щелепі були всі зуби, тоді як на верхній щелепі не було жодного. Нижні зуби мали ознаки зносу, що відповідає повному набору верхніх зубів за життя, що вказувало на те, що щось було не так.

Нагадаємо, у січні поточного року стало відомо, що у Єгипті вперше за століття знайшли 16-метровий папірус із текстами з "Книги мертвих".

Артефакт, також знайдений в археологічній зоні Саккара, реставрували у лабораторії Єгипетського музею в Тахрірі та назвали "папірусом Вазірі". Папірус уже переклали і згодом його виставлять у Єгипетському музеї. Поки що знахідку не показали громадськості.

Також археологи у Єгипті знайшли мумію, якій імовірно близько 4300 років.

Мумію знайшли на дні 15-метрової шахти у нещодавно розкритій групі гробниць п’ятої та шостої династій біля ступінчастої піраміди у Саккарі.

Додамо, археологи на півдні Туреччини виявили оригінальне місце поховання Святого Миколая.