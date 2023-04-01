Вчені створили детальну тривимірну мапу Марса: що відомо

Мапа показує геологічні особливості Марса в трьох вимірах.

Орбітальний корабель Об'єднаних Арабських Еміратів "Hope" (Надія. — Ред) створив тривимірну мапу Марса, відкриваючи безліч захоплюючих геологічних особливостей планети.

Про це повідомляє Space.com.

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Мапа високої роздільної здатності може допомогти вченим у пошуку відповідей на актуальні питання про Марс, зокрема й про те, як і чому він став посушливим попри те, що колись був багатий на рідку воду.

Мапу Марса створила група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі (NYUAD) і Центру космічної науки Обєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Дослідники використовували дані, зібрані з орбіти навколо Марса Emirates Mars Mission (EMM), також відомою як Hope або Al-Amal.

"Ми плануємо зробити нашу мапу доступною для всієї планети як частину нового та більш досконалого Атласу Марса, над яким ми працюємо, і буде доступна як англійською, так і арабською мовами після публікації", — розповідає керівник групи, дослідник Дімітри Атрі.

Що можна побачити на мапі

На мапі видно полярні крижані шапки, гори та неактивні вулкани, а також залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 млрд років тому були переповнені рідкою водою.

Таким чином, мапа може допомогти планетологам краще зрозуміти, як клімат Марса змінювався протягом мільярдів років, що призвело до сухого та безплідного світу, який ми бачимо на Червоній планеті сьогодні.

"Ми сподіваємося, що ця доступність зробить його чудовим інструментом для дослідників, а також студентів, щоб дізнатися більше про Марс і продемонструвати можливості, які може запропонувати космічний сектор в ОАЕ", — наголошує дослідник Дімітри Атрі.

Зазначається, що мапа також може бути корисною дослідникам, щоб краще зрозуміти умови бурхливої ​​ранньої Сонячної системи, коли зіткнення з космічними каменями було більш поширеним явищем, ніж сьогодні.

Нагадаємо, що вчені з Вашингтонського університету створили найповнішу мапу Венери. На планеті виявилося близько 85 000 вулканів.