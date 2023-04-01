Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Вчені створили детальну тривимірну мапу Марса: що відомо arrow

Вчені створили детальну тривимірну мапу Марса: що відомо

1 квітня 2023 15:24
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Мапа показує геологічні особливості Марса в трьох вимірах.
- Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Орбітальний корабель Об'єднаних Арабських Еміратів "Hope" (Надія. — Ред) створив тривимірну мапу Марса, відкриваючи безліч захоплюючих геологічних особливостей планети. 

Про це повідомляє Space.com.

Читайте також:

Деталі

Мапа високої роздільної здатності може допомогти вченим у пошуку відповідей на актуальні питання про Марс, зокрема й про те, як і чому він став посушливим попри те, що колись був багатий на рідку воду. 

Мапу Марса створила група вчених під керівництвом Нью-Йоркського університету Абу-Дабі (NYUAD) і Центру космічної науки Обєднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Дослідники використовували дані, зібрані з орбіти навколо Марса Emirates Mars Mission (EMM), також відомою як Hope або Al-Amal.  

"Ми плануємо зробити нашу мапу доступною для всієї планети як частину нового та більш досконалого Атласу Марса, над яким ми працюємо, і буде доступна як англійською, так і арабською мовами після публікації", — розповідає керівник групи, дослідник Дімітри Атрі.

Що можна побачити на мапі

На мапі видно полярні крижані шапки, гори та неактивні вулкани, а також залишки стародавніх річок, озер і долин, які близько 3,5 млрд років тому були переповнені рідкою водою. 

Таким чином, мапа може допомогти планетологам краще зрозуміти, як клімат Марса змінювався протягом мільярдів років, що призвело до сухого та безплідного світу, який ми бачимо на Червоній планеті сьогодні.

"Ми сподіваємося, що ця доступність зробить його чудовим інструментом для дослідників, а також студентів, щоб дізнатися більше про Марс і продемонструвати можливості, які може запропонувати космічний сектор в ОАЕ", — наголошує дослідник Дімітри Атрі.

Зазначається, що мапа також може бути корисною дослідникам, щоб краще зрозуміти умови бурхливої ​​ранньої Сонячної системи, коли зіткнення з космічними каменями було більш поширеним явищем, ніж сьогодні. 

Нагадаємо, що вчені з Вашингтонського університету створили найповнішу мапу Венери. На планеті виявилося близько 85 000 вулканів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB