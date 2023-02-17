У Мексиці під час будівництва автомагістралі знайшли древні поховальні кургани: фото

У Мексиці під час будівництва автомагістралі знайшли давні поховальні кургани
Археологи з Національного інституту антропології та історії (INAH) Мексики виявили кілька круглих курганів в Ель-Наранхо у штаті Тамауліпас. На цьому місці розкопки проводили в межах підготовки до будівництва шосе Манте — Окампо — Тула.
Про це повідомляє Heritage Daily.
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Що відомо про знахідку
Дослідники розкопали два з чотирьох курганів, виявлених на цьому місці. Ці поховання відповідають пізній фазі класичного періоду, приблизно між 600 і 900 роками нашої ери (на основі датування типів кераміки, знайдених в місті). Поки науковці схиляються до думки, що специфіка поховань свідчить про належність до культурної традиції уастеків.
Цивілізація уастеків — це доколумбова мезоамериканська культура, що займала територію на узбережжі Мексиканської затоки, яка включала північну частину штату Веракрус і сусідні регіони штатів Ідальго, Керетаро, Сан-Луїс-Потосі та Тамауліпас.
Уастеки часто споруджували круглі кургани у великих міських центрах, таких як археологічні памʼятки Віста-Ермоса і Платаніто.
Один із круглих курганів в Ель-Наранхо має діаметр 20 метрів і був побудований з вапняку та базальту, які, як вважають науковці, привезли здалеку. Курган містить поховання трьох дорослих людей, вони оздоблені прикрасами з черепашок у формі квітки, обсидіановими лезами та сережками із зеленого кварцу.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що археологи з Лундського університету у Швеції знайшли "скарбницю" рослин на борту затонулого скандинавського корабля 15 століття. Він належав данському королю Гансу.
Фото: INAH