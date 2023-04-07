Повз Землю пронесеться величезний астероїд

У NASA попередили про проліт величезного астероїда.

Вчені з американського агентства NASA попередили, що в найближчі дні повз Землю пролетить величезний астероїд. За словами дослідників, він може наблизитися до нашої планети на відносно невелику відстань.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "republicworld.com"

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За словами фахівців, багато з астероїдів, які залітають в атмосферу Землі, одразу там згорають та не доходять до нашої планети. Але є й досить великі астероїди, які можуть бути дуже небезпечними для населення планети, тому варто звертати на це увагу.

Співробітники Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) попередили про наближення одразу декількох астероїдів. За їхніми словами, найближчим часом Земля може близько зустрітися з п’ятьма астероїдами.

Як кажуть у NASA, в понеділок, 3 квітня, два астероїди вже наближалися до Землі на маленьку відстань. Але на даний момент немає ніяких доказів та офіційної інформації на цю тему.

Однак, вчені стверджують, що це сталося після того, як у Лабораторії реактивного руху NASA зробили важливу заяву. Співробітники Лабораторії повідомили, що найближчим часом наша планета може близько зустрітися з астероїдами.

У компанії NASA стверджують, що 3 квітня на відстань у більш, ніж один мільйон кілометрів до Землі мав наблизитися маленький астероїд 2023 FU6, який за довжиною складає 45 футів. Також в цей день на відстані у більш, ніж шість мільйонів кілометрів мав пролетіти й астероїд 2023 FS11, який за розміром схожий на літак.

Крім того, вчені стверджують й про наближення астероїда 2023 FA7 у 92 фути завдовжки, астероїда 2023 FQ7, який за розміром складає 65 футів, та про проліт астероїда 2023 FZ3, який за довжиною складає 150 футів, а за швидкістю більше 67 тисяч миль. Проте, ніякої загрози це не несе.

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Також ми повідомляли, що вчені стверджують, що астероїд 2023 DW, який вони нещодавно виявили, може зіткнутися із Землею.