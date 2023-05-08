Перший місячний апарат Південної Кореї зробив захоплюючі світлини Місяця
Місячний апарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter, відомий також як "Данурі", прибув на місячну орбіту в середині грудня. І вже зробив перші світлини Місяця.
Як зазначають астронавти, на одному з фото видно кратер Ціолковського, висота якого 3200 метрів від рівня поверхні. Про це повідомляє Space.
Зображення зробили за допомогою пристрою Lunar Terrain Imager Danuri, який розташований на орбітальному кораблі.
Він оснащений оптимізованою до космічних умов камерою NASA ShadowCam, яка чутлива до світла, що відбивається від місячних об’єктів.
Зазначається, що місія "Данурі" розрахована на один рік, протягом якого апарат зробить численні зображення та вимірювання місячної поверхні.
Нагадаємо, вчені нарешті оприлюднили, що в середині Місяця. Так, надра супутника Землі складаються з частково розплавленого шару, затиснутого між твердою корою та ядром.