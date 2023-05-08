Перший місячний апарат Південної Кореї зробив захоплюючі світлини Місяця

У Південній Кореї показали нові світлини поверхні Місяця. Фото: KARI

Місячний апарат Korea Pathfinder Lunar Orbiter, відомий також як "Данурі", прибув на місячну орбіту в середині грудня. І вже зробив перші світлини Місяця.

Як зазначають астронавти, на одному з фото видно кратер Ціолковського, висота якого 3200 метрів від рівня поверхні. Про це повідомляє Space.

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Зображення зробили за допомогою пристрою Lunar Terrain Imager Danuri, який розташований на орбітальному кораблі.

У Південній Кореї показали нові світлини поверхні Місяця. Фото: KARI

Він оснащений оптимізованою до космічних умов камерою NASA ShadowCam, яка чутлива до світла, що відбивається від місячних об’єктів.

У Південній Кореї показали нові світлини поверхні Місяця. Фото: KARI

Зазначається, що місія "Данурі" розрахована на один рік, протягом якого апарат зробить численні зображення та вимірювання місячної поверхні.

Нагадаємо, вчені нарешті оприлюднили, що в середині Місяця. Так, надра супутника Землі складаються з частково розплавленого шару, затиснутого між твердою корою та ядром.