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Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище

11 квітня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище
Парад планет. Фото: google.com
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Одним із найбільш видовищних небесних явищ, які можна спостерігати неозброєним оком, є парад планет. Або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет. 

Найближча така подія станеться уже 11 квітня. У параді візьмуть участь аж чотири планети. Про це пише Starwalk.space.

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Вже 11 квітня чотири планети Сонячної системи Меркурій, Уран, Венера та Марс вишикуються на небі в одну лінію. Це так зване мале вирівнювання.

Його можна побачити за допомогою найпростішого телескопа, бінокля або додатків для спостереження за нічним небом.

Парад планет. Фото: google.com

Аби побачити парад планет найкраще, треба чітко дізнатися час заходу сонця. Треба вийти на рівну місцевість без дерев та високих будинків з темним небом без зайвого світла навколо. Найяскравішою буде Венера. 

Як парад планет виглядатиме на небосхилі. Фото: google.com

Зауважимо, що це не останній парад планет у квітні — 24 можна буде знову побачити таке ж вирівнювання на небі.

Які ще паради планет можна побачити у 2023 році

  • 24 квітня — мале вирівнювання Меркурія, Урана, Венери та Марса у 38-градусному секторі неба;
  • 29 травня — мале вирівнювання Урана, Меркурія, Юпітера та Сатурна у 70-градусному секторі неба;
  • 17 червня — велике вирівнювання Меркурія, Урана, Юпітера, Нептуна та Сатурна у 93-градусному секторі неба;
  • 26 липня — міні-вирівнювання Меркурія, Венери та Марса в 11-градусному секторі неба;
  • 24 серпня — міні-вирівнювання західних Меркурія і Марса і висхідного Сатурна в 174-градусному секторі неба на заході сонця; пізніше вночі — мале вирівнювання Урана, Юпітера, Нептуна та Сатурна у 78-градусному секторі неба.

Нагадаємо,  до Землі наближається гігантський астероїд. За даними дослідників, відстань від нього до Землі становитиме близько 1,5 млн км. 

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