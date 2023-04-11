Парад планет: коли і де можна побачити унікальне явище

Парад планет. Фото: google.com

Одним із найбільш видовищних небесних явищ, які можна спостерігати неозброєним оком, є парад планет. Або, якщо висловлюватись більш науково, вирівнювання планет.

Найближча така подія станеться уже 11 квітня. У параді візьмуть участь аж чотири планети. Про це пише Starwalk.space.

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Вже 11 квітня чотири планети Сонячної системи Меркурій, Уран, Венера та Марс вишикуються на небі в одну лінію. Це так зване мале вирівнювання.

Його можна побачити за допомогою найпростішого телескопа, бінокля або додатків для спостереження за нічним небом.

Парад планет. Фото: google.com

Аби побачити парад планет найкраще, треба чітко дізнатися час заходу сонця. Треба вийти на рівну місцевість без дерев та високих будинків з темним небом без зайвого світла навколо. Найяскравішою буде Венера.

Як парад планет виглядатиме на небосхилі. Фото: google.com

Зауважимо, що це не останній парад планет у квітні — 24 можна буде знову побачити таке ж вирівнювання на небі.

Які ще паради планет можна побачити у 2023 році

24 квітня — мале вирівнювання Меркурія, Урана, Венери та Марса у 38-градусному секторі неба;

29 травня — мале вирівнювання Урана, Меркурія, Юпітера та Сатурна у 70-градусному секторі неба;

17 червня — велике вирівнювання Меркурія, Урана, Юпітера, Нептуна та Сатурна у 93-градусному секторі неба;

26 липня — міні-вирівнювання Меркурія, Венери та Марса в 11-градусному секторі неба;

24 серпня — міні-вирівнювання західних Меркурія і Марса і висхідного Сатурна в 174-градусному секторі неба на заході сонця; пізніше вночі — мале вирівнювання Урана, Юпітера, Нептуна та Сатурна у 78-градусному секторі неба.

Нагадаємо, до Землі наближається гігантський астероїд. За даними дослідників, відстань від нього до Землі становитиме близько 1,5 млн км.