Військові ЗСУ відбили нічний наступ бойовиків РФ в Луганській області. Відео

На Сході України протягом колькох днів у нічний час на ворожих позиціях бойовики вели снайперську активність. Щоб перешкодити противнику, який намагався вбити наших армійців, військові ЗСУ вирішили у відповідь провести контрснайперську операцію.

Момент ліквідації сепаратистів зафільмували на відео і виклали у Іnstagram.

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Під час ліквідації російських найманців на наших територіях, військові ЗСУ встановили тепловізори і засоби спостереження. У цей час вони почали цілити у місця, звідки надходив вогонь, і прямими попаданнями ліквідували противника.

З викладеного відео ясно, що бойові дії відбувалися в Луганській області, але де саме і скільки втрат зазнали у лавах незаконних збройних формувань РФ - не вказано.

Якщо ви підтримуєте дії українських захисників чи бажаєте подякувати їм за стримування противника з РФ і оборону українських рубежів - залишайте коментарі під новиною або у нашому Telegram-каналі. Ми будемо раді почути думку кожного з вас!

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