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Військові ЗСУ відбили нічний наступ бойовиків РФ в Луганській області. Відео

Безпека
22 грудня 16:46
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Коли саме бойовики атакували ЗСУ та в якій частині Луганщини - не вказано
Військові ЗСУ відбили нічний наступ бойовиків РФ в Луганській області. Відео

На Сході України протягом колькох днів у нічний час на ворожих позиціях бойовики вели снайперську активність. Щоб перешкодити противнику, який намагався вбити наших армійців, військові ЗСУ вирішили у відповідь провести контрснайперську операцію.

Момент ліквідації сепаратистів зафільмували на відео і виклали у Іnstagram.

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Під час ліквідації російських найманців на наших територіях, військові ЗСУ встановили тепловізори і засоби спостереження. У цей час вони почали цілити у місця, звідки надходив вогонь, і прямими попаданнями ліквідували противника.

З викладеного відео ясно, що бойові дії відбувалися в Луганській області, але де саме і скільки втрат зазнали у лавах незаконних збройних формувань РФ - не вказано.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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views-icon 284
зона ООС російські війська ЗСУ Україна Луганська область бойовики
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