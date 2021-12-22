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В Росії почали вербувати найманців для "бойового відрядження" на Донбас

Безпека
22 грудня 15:42
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Більшість бойовиків вважає, що воювати з регулярною українською армією складно і втрати будуть значними
В Росії почали вербувати найманців для "бойового відрядження" на Донбас

У Росії вербувальники протягом останніх кількохї місяців набирають групи найманців для "бойового відрядження на Донбас". При цьому, жодних пояснень, що вони там робитимуть і хто ними керуватиме. 

Про це самі найманці з бойовим досвідом розповіли кореспонденту видання "Медуза".

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Вісім співрозмовників видання розповіли, що зараз набір триває у Росії та на територіях так званих "Л/ДНР". Почався він три місяці тому, при цьому, деякі з найманців отримали пропозиції усього кількома тижнями раніше. Один з них, знайомий з обставинами набору розповів, що у Москві намагаються зібрати близько 120 "росіян з бойовим досвідом", готових відправитися на три місяці в Донецьк. Найманці називають шахрайством запропоновані умови відрядження.

"Прозвучала чудова фраза: все спорядження шукаєте на місці. Хто в темі, розуміє, що на цьому моменті вже можна починати приколюватися і сміятися", – розповів один з найманців.

Інший співрозмовник - бойовик ПВК "Вагнера" розповів, що йому восени запропонували поїхати в Україну, але той відмовився зауваживши, що вже кілька років не було такого масштабного набору на український напрямок. Зарплата бойовика мала скласти 240 тисяч рублів (майже 90 тисяч гривень), а тренувальна база Міноборони РФ розташована під Ростовом-на-Дону у Веселому. Водночас, у слова вербувальників, що ті співпрацюють з Міноборони РФ не вірять, бо ті, мовляв, не можуть назвати конкретних осіб, не розповідають про умови контракту, а пункт про заробіток значно відрізняється у різних випадках.

"Платять 160 (тисяч рублів) у розполазі (на місці базування) і 320 на фронті — це брехня, просто брехня. Дурнів шукають. Головна вимога — щоб ти приїхав і заткнув собою дірку у корпусі", - сказав співрозмовник видання.

Є припущення, що найманців не залучатимуть до повномасштабної війни проти України, але можуть поставити охороняти певні об'єкти чи зачищати від "місцевого бандитизму". 

"Сказали: йти звільняти Новоросію. Я на це посміхнувся і такий: ти е**нувся?",— сказав співрозмовник видання.

Джерела також розповіли, що на території "Л/ДНР" вже зібрали деякі формування - "бригади Дірлевангера". Їх назвали на честь командира СС, який під час Другої світової війни прославився масовими вбивствами мирного населення. У ці групи увійшли колишні кримінальні в'язні, віком старші за 45 років.

Співрозмовники не вважають, що перед найманцями можуть поставити реальні бойові завдання. Натомість в РФ дехто не вірить, що Росія наважиться на вторгнення і все закінчиться "глухим кутом" чи провалом. Адже рівень підготовки цих найманців надто низький і справжні спеціалісти нині перебувають або в Африці, або в Сирії. 

"Туди просто не хочуть їхати, бо там (українська) регулярна армія. Проти неї дуже складно воювати. Якщо є регулярна армія, то втрати будуть великими",— розповів ветеран "ЧВК Вагнера".

Путін може напасти в найближчі дні: що відомо 

  • Розвідники Великої Британії застерегли уряд своєї країни щодо можливого нападу Росії на Україну. Вони з'ясували, що Росія може напасти на Україну найближчим часом – напередодні католицького Різдва.
  • За словамиголови Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерала армії УкраїниМиколи Маломужа, дані великобританських розвідників про можливе військове вторгнення Росії на територію України напередодні 25 грудня – сигнал на випередження для Росії про те, що світ в курсі планів Кремля.
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Авторка публікації
Нонна Лактіонова
У 2014 році закінчила КНУ ім.Тараса Шевченка і отримала диплом магістра за спеціальністю правознавство. За рік до цього, в 2013 році прийшла працювати на «5 канал» кореспондентом київських новин. Писати про життя міста та країни в цілому стало не тільки цікаво, а й важливо. А знайти те саме покликання і реалізуватися в соціальній ніші допомогла Революція гідності, війна ... Зараз, маючи великий досвід за плечима, я переробляю складну інформацію і подаю її читачам в простій і доступній «упаковці».
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Росія Донбас ДНР війна російські війська
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