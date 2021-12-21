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Окупанти на Донбасі поранили українського бійця

Безпека
21 грудня 08:07
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Також двоє захисників підірвалися на вибуховому пристрої
Окупанти на Донбасі поранили українського бійця

Протягом минулої доби, 20-го грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього було поранено українського бійця.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Обстріли на Донбасі

Так, поблизу Гнутового та Водяного ворог за допомогою безпілотників скинув постріли ВОГ-17. А у напрямку Новолуганського вдарили з автоматичних станкових гранатометів. Також у бік Невельського відкривався вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Також станом на 7-му ранку 21-го грудня окупанти обстріляли Широкине зі станкової зброї. Внаслідок обстрілів було поранено українського військового. Йому надали допомогу та госпіталізували, а наразі його стан - середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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Автор публікації
Ярослав Коджушко
У 2018 році закінчив Сумський Державний університет за спеціальністю “Реклама і PR”. Тоді ж переїхав із Сум до Києва, де відразу знайшов себе у журналістиці, а пізніше отримав магістра за цим фахом у рідному СумДу. Захоплююся кінематографом і понад 2 роки писав про нього на Bigmir.net, там і працював кінокритиком. Від початку пандемії вирішив, що треба рухатися далі і розширювати спектр тем. Так згодом і потрапив у Live.Network.
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зона ООС Донбас війна російські війська ЗСУ обстріли
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