Окупанти на Донбасі поранили українського бійця

Протягом минулої доби, 20-го грудня, російсько-окупаційні війська на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню. Внаслідок цього було поранено українського бійця.

Про це повідомляє пресслужба ООС.

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Обстріли на Донбасі

Так, поблизу Гнутового та Водяного ворог за допомогою безпілотників скинув постріли ВОГ-17. А у напрямку Новолуганського вдарили з автоматичних станкових гранатометів. Також у бік Невельського відкривався вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Також станом на 7-му ранку 21-го грудня окупанти обстріляли Широкине зі станкової зброї. Внаслідок обстрілів було поранено українського військового. Йому надали допомогу та госпіталізували, а наразі його стан - середньої тяжкості.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

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