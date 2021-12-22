live
live
LIVE онлайн
Київ
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
-11°
Затори
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Київ
Оберіть мову
  • Головна
  • Безпека
  • Бойові стрільби з "Джавелінів" вперше влаштували на Донбасі. Ефектне відео

Бойові стрільби з "Джавелінів" вперше влаштували на Донбасі. Ефектне відео

Безпека
22 грудня 14:30
read-icon ~ 1 хв.
views-icon 343
views-icon
Читати російською
Зараз на озброєнні ЗСУ майже 100 "Джавелінів"
Бойові стрільби з "Джавелінів" вперше влаштували на Донбасі. Ефектне відео

У зоні проведення ООС на Донеччині відбулися бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". На Донбасі їх застосували уперше.

Відео стрільб опублікували у Telegram- каналі телеканалу "Дом".

Читайте також: Україна одержала від США 30 Javelin та 180 ракет до них, - Арестович

Перше застосування "Джавелінів" на Донбасі

Ракети "Джавелінів" після пуску можуть самі наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби. Це вважають їхньою головною перевагою.

Зараз на озброєнні ЗСУ майже 100 "Джавелінів" та близько 500 ракет до них. Їх можуть застосувати у разі повномасштабного російського вторгнення.

Інші новини про "Джавеліни":

Останні новини по темі:
author
Авторка публікації
Надія Кибукевич
У 2018 році вступила в Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, де навчаюсь на спеціальності «Журналістика». Але свій справжній професійний шлях впевнено розпочинаю у холдингу LIVE.Network. Пишу новини про все і для всіх.
Поділитись публікацією

Смішно

LOLStateNormal 0

Оце так!

WowStateNormal 0

Сумно

SadStateNormal 0

Обурливо

AngryStateNormal 0
views-icon 343
Донбас стрілянина Javelin
Більше оперативних новин шукайте в
Схожі новини
Незважаючи на посилення "режиму тиші", бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

Незважаючи на посилення "режиму тиші", бойовики на Донбасі тричі обстріляли українські позиції

23 грудня 19:45

Безпека
Посилення "режиму тиші" на Донбасі: Залужний розповів, як будуть діяти ЗСУ у разі обстрілів бойовиків

Посилення "режиму тиші" на Донбасі: Залужний розповів, як будуть діяти ЗСУ у разі обстрілів бойовиків

23 грудня 15:22

Безпека
На Донбасі повністю припинилися обстріли після перемовин ТКГ

На Донбасі повністю припинилися обстріли після перемовин ТКГ

23 грудня 07:58

Безпека
Військові ЗСУ відбили нічний наступ бойовиків РФ в Луганській області. Відео

Військові ЗСУ відбили нічний наступ бойовиків РФ в Луганській області. Відео

22 грудня 16:46

Безпека
Головна Безпека Бойові стрільби з "Джавелінів" вперше влаштували на Донбасі. Ефектне відео
Цей сайт використовує cookie-файли.
Більше інформації Погоджуюсь