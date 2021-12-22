Бойові стрільби з "Джавелінів" вперше влаштували на Донбасі. Ефектне відео

У зоні проведення ООС на Донеччині відбулися бойові стрільби з американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелін". На Донбасі їх застосували уперше.

Відео стрільб опублікували у Telegram- каналі телеканалу "Дом".

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Перше застосування "Джавелінів" на Донбасі

Ракети "Джавелінів" після пуску можуть самі наводитися на ціль, що дозволяє досягати майже стовідсоткової точності стрільби. Це вважають їхньою головною перевагою.

Зараз на озброєнні ЗСУ майже 100 "Джавелінів" та близько 500 ракет до них. Їх можуть застосувати у разі повномасштабного російського вторгнення.

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