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Головна arrow Ринок праці arrow Зарплати у Києві у серпні — скільки у середньому платять жителям arrow

Зарплати у Києві у серпні — скільки у середньому платять жителям

4 серпня 2025 19:53
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор
Яка середня зарплата у Києві — ситуація на ринку праці у серпні
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Олена Босик - Редактор
Олена Босик
Редактор

Ринок праці в Києві у серпні 2025 року кардинально не змінився, якщо порівнювати із липнем. Так, показник середньої зарплати залишається на позначці у 30 тисяч гривень.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше. 

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Якою є середня зарплата у Києві 

Як свідчать дані на кадровому порталі Work.ua, середню зарплату вирахували після аналізу 55 526 вакансій. При цьому розподіл зарплат є доволі неоднорідним. Так, нижня межа становить 19 тисяч гривень, а верхня — 51 тисячу гривень.

Примітно, що за рік доходи жителів столиці зросли на 20% (або на 5 тисяч гривень), адже торік у серпні роботодавці столиці у середньому платили своїм працівникам 25 тисяч гривень. 

Хто у Києві заробляє найбільше 

Середня зарплата у різних сферах діяльності у Києві є такою:

  • топ-менеджер — 85 тисяч гривень;
  • рієлтор — 76,2 тисячі гривень;
  • тім лід — 75 тисяч гривень;
  • директор з логістики — 75 тисяч гривень;
  • медіабаєр — 57 тисяч гривень;
  • поклеювач — 45 тисяч гривень;
  • ветеринар — 45 тисяч гривень;
  • офтальмолог — 35 тисяч гривень;
  • садівник — 30 тисяч гривень;
  • викладач німецької — 30 тисяч гривень.

Про що ще варто знати 

Через повномасштабну війну з РФ на ринку праці найбільш потрібними спеціальностями є робітничі. Громадянам на таких посадах можуть платити від 50 до 100 тисяч гривень, тоді як молодим бухгалтерам та юристам пропонують від 20 до 40 тисяч гривень.

Раніше ми розповідали, чи можуть вчителі розраховувати на підвищення зарплат у 2025 році. Відповідь на це питання озвучив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. Дізнавайтесь також, скільки заробляють фахівці із супроводу ветеранів. 

Київ зарплати виплати гроші середня зарплата
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