Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Как правильно есть хинкали — несколько важных правил arrow

Как правильно есть хинкали — несколько важных правил

2 июня 2024 08:30
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор
Как правильно едят хинкали — правила.
Хинкали с мясом. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Хинкали — традиционное грузинское блюдо, напоминающее большие сочные пельмени, наполненные мясом и бульоном. Это блюдо не только вкусное, но и требует особого искусства при поедании. 

Новини.LIVE собрали несколько рекомендаций, как правильно есть хинкали, чтобы полностью насладиться их вкусом и не потерять драгоценный бульон.

Читайте также:

В Грузии поедание хинкали — это не только трапеза, но и социальный ритуал. Важно уважать традиции и наслаждаться процессом. Правильное поедание хинкали — это искусство, которое требует практики и уважения к традициям. Следуя этим шагам, вы сможете полностью насладиться этим уникальным блюдом и оценить все нюансы его вкуса.

Правильная подача

Хинкали подаются горячими, обычно на большом блюде. Перед началом трапезы убедитесь, что у вас есть вилка и нож, хотя чаще всего они используются только для того, чтобы помочь себе в процессе еды.

Возьмите хинкали правильно

Возьмите хинкали за "хвостик" (верхняя закрученная часть теста). Этот хвостик служит ручкой, которая позволяет держать хинкали, не рискуя прорвать тесто и пролить бульон.

Сделайте небольшой надкус у основания хинкали, около "хвостика". Это откроет доступ к бульону внутри. Будьте осторожны, чтобы не прорвать тесто слишком сильно.

Сохранение бульона

Аккуратно всосите бульон из хинкали. Это важная часть поедания, так как бульон является ключевой составляющей вкуса хинкали. Если бульон слишком горячий, дайте хинкали немного остыть перед продолжением.

null
Хинкали с мясом. Фото: Freepik

Ешьте мясо и тесто

После того как вы выпили бульон, откусите оставшуюся часть хинкали. Ешьте мясо и тесто, оставляя только "хвостик". Тесто должно быть упругим, а мясо — сочным и ароматным.

Оставьте "хвостик"

"Хвостик" не едят, так как он состоит из плотного теста и часто не полностью проваривается. Его принято откладывать на край тарелки.

null
Хинкали с мясом. Фото: Freepik

Дополнительные рекомендации

Не используйте вилку. Вилка может прорвать тесто и выпустить бульон, поэтому лучше использовать руки.

Если хинкали слишком горячие, дайте им немного остыть перед едой.

Хинкали часто едят без соусов, чтобы не перебивать вкус, но можно добавить немного черного перца для аромата.

Обычно подают 5-7 хинкали на порцию, но количество может варьироваться в зависимости от размера и аппетита.

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобится вода и мука.

еда
традиции
грузинская кухня
лайфхаки
хинкали

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество – цену привяжут к потреблению.

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

29 мая 2024

14:49 ТЦК будет искать уклонистов по новым методам — что изменится

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

30 мая 2024

14:07 Зарплаты в ВСУ — сколько получат военные с 1 июня

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном