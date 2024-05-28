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Чем заменить грецкие орехи в рационе — альтернативы из разных продуктов

28 мая 2024 17:34
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Янина Томенко
Редактор
Чем заменить грецкие орехи, список продуктов
Грецкий орехи. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

Грецкие орехи часто используются в кулинарии благодаря своему уникальному вкусу, текстуре и питательным свойствам. Однако иногда возникает необходимость заменить их, из-за аллергии, отсутствия в наличии или просто желания разнообразить рецепт. 

Новини.LIVE.  собрали информацию, чем заменить грецкие орехи в различных блюдах.

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Заменяя грецкие орехи в рецептах, важно учитывать как вкусовые качества, так и текстуру выбранного ореха или семян. Используя эти рекомендации, вы сможете подобрать оптимальную замену для любого блюда, сохраняя его вкусовые и питательные свойства.

Пеканы

Пеканы очень похожи на грецкие орехи по вкусу и текстуре. Они имеют сладковатый вкус и слегка маслянистую текстуру. Идеальны для выпечки, салатов и в качестве перекуса.

Используйте в тех же пропорциях, что и грецкие орехи.

Миндаль

Миндаль имеет хрустящую текстуру и слегка сладковатый, ореховый вкус. Подходит для выпечки, салатов, гранолы и в качестве перекуса.

Используйте в тех же пропорциях. Для улучшения текстуры можно использовать миндаль в нарезанном или измельченном виде.

Кешью

Кешью имеют кремовую текстуру и сладковатый вкус. Отлично подходят для соусов, салатов, выпечки и приготовления орехового масла.

Используйте в тех же пропорциях, что и грецкие орехи.

Фундук

Фундук имеет сладковатый, слегка землистый вкус и хрустящую текстуру. Идеален для шоколадных десертов, выпечки, салатов и ореховых паст.

Используйте в тех же пропорциях, что и грецкие орехи.

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Ассорти орехов. Фото: Freepik

Замена грецких орехов в пирогах и тортах

Фисташки. Имеют мягкую текстуру и слегка сладкий вкус, хорошо сочетаются с десертами.

Макинские орехи. Идеальны для выпечки, особенно в пирогах и тортах, благодаря своей текстуре и вкусу.

Замена грецких орехов в салатах 

Семена подсолнечника. Отлично подходят для салатов, добавляя хрустящую текстуру и ореховый вкус.

Семена тыквы. Еще один хороший вариант для салатов, они имеют насыщенный ореховый вкус и хрустящую текстуру.

Пасты и соусы

Пиньон (кедровые орехи). Идеальны для песто и других соусов благодаря своей мягкой текстуре и маслянистому вкусу.

Семена кунжута. Хорошо подходят для соусов и паст, особенно в азиатских блюдах.

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Ассорти орехов. Фото: Freepik

Замены для людей с аллергией на орехи

Семена чиа. Имеют мягкий вкус и могут использоваться для добавления текстуры в выпечку и смузи.

Семена льна. Отличный источник омега-3 жирных кислот, могут использоваться в выпечке и смузи.

Семена конопли. Богаты белком и имеют мягкий ореховый вкус, идеально подходят для салатов, смузи и выпечки.

Соевые продукты

Тофу. Может использоваться в соусах и десертах для добавления кремовой текстуры.

Зерна и злаки

Овсяные хлопья. Могут использоваться в выпечке и десертах для добавления текстуры и легкого орехового вкуса.

Амарант. Имеет ореховый вкус и хрустящую текстуру, подходит для салатов и выпечки.

Экзотические и менее распространенные замены

Кедровые орехи. Мягкие и маслянистые, с тонким ореховым вкусом. Подходят для соусов, салатов и десертов.

Бразильские орехи. Имеют насыщенный, кремовый вкус и хрустящую текстуру. Хорошо подходят для десертов, ореховых смесей и в качестве перекуса.

Макадамия. Очень маслянистые, с мягким, слегка сладковатым вкусом. Используются в десертах, выпечке и как закуска.

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