Потеря военного билета – штраф за потерю военно-учетного документа

Военный билет. Фото: shotam.info

Утрата военно-учетного документа карается штрафом. В случае, если это произошло неоднократно или во время особого периода во время действия военного положения, размер штрафа вырастает вдвое.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Утрата военно-учетных документов

Военно-учетные документы должны иметь все военнообязанные граждане, а также призывники и резервисты.

В случае утраты документов гражданин должен обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением.

Также на военнообязанного будет наложен штраф за потерю военно-учетного документа.

Размер штрафов за утраченный военный билет

Если эта потеря военного билета (временного удостоверения военнообязанного, приписного удостоверения) произошла впервые, то на гражданина налагается штраф в размере от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов.

В ситуации, когда документ потерян неоднократно в течение года или во время действия военного положения, штраф увеличивается.

Он составляет уже от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов.

Напомним, мы писали о том, что делать, если ТЦК забрали военный билет.

Также мы сообщали о том, как получить военный билет.