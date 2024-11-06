Потеря военного билета – штраф за потерю военно-учетного документа

Потеря военных документов — какой штраф ожидает гражданина
Утрата военно-учетного документа карается штрафом. В случае, если это произошло неоднократно или во время особого периода во время действия военного положения, размер штрафа вырастает вдвое.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Утрата военно-учетных документов
Военно-учетные документы должны иметь все военнообязанные граждане, а также призывники и резервисты.
В случае утраты документов гражданин должен обратиться в ТЦК с соответствующим заявлением.
Также на военнообязанного будет наложен штраф за потерю военно-учетного документа.
Размер штрафов за утраченный военный билет
Если эта потеря военного билета (временного удостоверения военнообязанного, приписного удостоверения) произошла впервые, то на гражданина налагается штраф в размере от тридцати до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов.
В ситуации, когда документ потерян неоднократно в течение года или во время действия военного положения, штраф увеличивается.
Он составляет уже от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов.
Напомним, мы писали о том, что делать, если ТЦК забрали военный билет.
Также мы сообщали о том, как получить военный билет.
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