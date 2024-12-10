Военные смогут через Армию+ получить награду

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Фото: Facebook

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко сообщила, что военные смогут подать электронный рапорт на получение вознаграждения за уничтоженную технику через Армию+. В опросе по этой процедуре уже приняло участие 18 тысяч военных.

Об этом Черногоренко написала на своей странице в Facebook во вторник, 10 декабря.

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"У нас в приложении был опрос по этой процедуре. Он стал самым популярным среди всех опросов в Армия+, около 18 000 военных приняли участие", — сообщила Черногоренко.

Она подчеркнула, что в Минобороны решили запустить новый сервис для получения вознаграждения. Вскоре запустят новый рапорт как важный инструмент поддержки и мотивации украинских воинов.

Черногоренко добавила, что благодаря Армии+ каждый военнослужащий сможет быстро, без лишних бумаг и бюрократии, предоставить информацию об успешном выполнении боевого задания и получить заслуженное вознаграждение в течение 72 часов с момента согласования рапорта.

"Государство должно быть быстрым и человечным сервисом, а армия современной и эффективной", — подчеркнула Черногоренко.

Пост Екатерины Черногоренко. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что приложение Армия+ получило важное обновление . Там появилась новая функция, которая упростит процесс перевода военнослужащих.

Напомним, в Минобороны показали подробную видеоинструкцию, как к военным пользоваться приложением Армия+ и подать рапорт.