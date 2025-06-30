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Главная Военная экономика Отсутствие выплат за ранения — куда обратиться военному

Отсутствие выплат за ранения — куда обратиться военному

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2025 07:45
Куда обращаться военным в случае отсутствия выплат за ранение
Военнослужащий в больнице. Фото иллюстративное: facebook.com/IF.Department

Военнослужащие, получившие ранения во время выполнения боевых задач, имеют право на денежную помощь от государства. Речь идет о ста тысячах гривен. Правда, иногда с получением выплаты возникают проблемы.

Об этом сообщили в Юридическом Гончаренко центре.

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Что нужно для получения помощи

Согласно решению, которое Кабмин принял 28 февраля 2022 года, выплату назначают за время, в течение которого боец находился на стационарном лечении после ранения, контузии, травмы или увечья. Для получения денежной помощи нужно иметь справку о ранении, которую выдает воинская часть или медицинское заведение, а также приказ командира с подтверждением обстоятельств ранения и заключением служебного расследования.

Почему могут не начислить деньги

Причиной отсутствия выплат может стать непредоставление справки об обстоятельствах ранения. В таком случае надо обратиться к командиру части с просьбой о проведении служебного расследования. Также бывает, что воинская часть или медучреждение не передает документы Минобороны. В таком случае бойцу нужно самостоятельно подать рапорт на выплату. Если же рапорт есть, но деньги не поступают, стоит обращаться с жалобой в вышестоящие органы:

  • Министерство обороны Украины (mpd@post.mil.gov.ua);
  • Управление по защите прав военнослужащих;
  • Уполномоченный по правам человека (0 800 501 720);
  • Уполномоченный по защите прав военных (zpv@apu.gov.ua).

Также получить консультацию от государственных юристов можно, позвонив на горячую линию Бесплатной правовой помощи: 0 800 213 103. Специалисты Гончаренко центра тоже оказывают дополнительную поддержку по телефонам +380 67 204 22 06, +38 095 116 88 87, +38 093 744 00 36.

Напомним, во время общей мобилизации граждане, которые не подлежат призыву, могут выезжать за пределы Украины. Правда, при определенных условиях даже им могут отказать в пересечении границы.

Также мы сообщали, что в сети появились слухи о мобилизации граждан с двойным гражданством. В Одесском ТЦК и СП опровергли этот фейк.

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Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
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