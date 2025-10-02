В бригаде Азов есть вакансия для взрывотехников и пиротехников

Сапер ВСУ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения человека, который разбирается во взрывчатке. Речь идет о взрывотехниках и пиротехниках.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

Объявление о вакансии взрывотехника и пиротехника. Фото: Скриншот

Описание вакансии

Бригаде "Азов" нужны люди, которые будут работать с взрывоопасными веществами, взрывоопасными и легковоспламеняющимися веществами. Также будет работа с вредными и токсичными веществами.

От будущего сотрудника также требуется работа с ручным и электроинструментом, работа с минами и другими видами боеприпасов.

Требования к кандидату

знание номенклатуры мин и других боеприпасов;

готовность работать в зоне активных боевых действий и по всей территории Украины;

возраст до 50 лет;

желательно профессионально-техническое образование;

готовность постоянно учиться и развиваться.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату - 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые разбираются в дизельных двигателях. Речь идет о дизелистах.

Также в войска приглашают работников, которые будут заботиться о чистоте служебных помещений. Нужны уборщики.