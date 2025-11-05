Работа в Азове - какую зарплату предлагают хирургам

Хирурги. Фото иллюстративное: armyinform.com.ua

Бригада "Азов" предлагает работу специалистам на должность абдоминальных, торакальных и сосудистых хирургов. Потенциальные кандидаты должны иметь высшее медицинское образование и не менее двух лет опыта работы. За выполнение обязанностей будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.

Соответствующая вакансия опубликована во вторник, 4 ноября, на сайте поиска работы Work.ua.

Вакансия хирурга в бригаде "Азов". Фото: скриншот с сайта вакансий

Работа в "Азове"

Согласно информации в вакансии, в обязанности хирургов будет входить:

оказание неотложной медицинской помощи на стабилизационном пункте бригады;

организация работы "resuscitation team" в рамках стабилизационного пункта;

периодическое ассистирование в проведении учений медиков подразделений;

Подойдет кандидат на должность, который имеет:

высшее медицинское образование;

опыт работы по специальности;

опыт работы с ургентными пациентами;

умение выполнять абдоминальные и торакальные операции в ургентном порядке;

контролировать внешние кровотечения, дебридмент и делать хирургическую обработку ран, фасциотомия;

готовность работать по международным стандартам оказания неотложной медицинской помощи;

соблюдение принципов доказательной медицины;

готовность вносить активный вклад в развитие медицинской службы бригады;

стремление приблизить качественную медицинскую помощь к раненому;

готовность участвовать в медицинском планировании;

готовность регулярно проходить обучение и повышать квалификацию.

Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:

официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;

возможность перевода действующих военнослужащих;

денежное обеспечение от 27 000 до 127 000 гривен в зависимости от поставленной задачи и региона работы;

профильное обучение в моменты нахождения вне зоны боевых действий.

Напомним, что бригада "Азов" ищет также людей, которые умеют вести медицинскую документацию. Речь идет о медицинских кураторах.

Кроме того, в "Азове" бригаде нужны неврологи. Кандидаты должны иметь высшее медицинское образование.