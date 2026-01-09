Работа в "Азове" — какие условия труда бригада предлагает начальнику склада

Украинские военнослужащие. Фото иллюстративное: 3-я штурмовая бригада/Telegram

Бригада спецназначения "Азов" ищет в свои батальоны и другие подразделения начальника склада. Специалисту обещают зарплату до 127 тысяч гривен.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua 6 января.

Реклама

Читайте также:

Скриншот вакансии с Work.ua

Обязанности начальника склада

Начальник склада должен работать с программами MS Word, Excel, вести учет и контролировать выдачу имущества. Также среди его обязанностей получение имущества, а в случае приказа перевозка этих вещей в сторону дислокации боевых подразделений бригады.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей в возрасте от 18 до 55 лет, которые готовы брать на себя материальную ответственность и постоянно учиться, на высоком уровне владеют MS Word, Excel, не имеют вредных привычек. Предпочтение отдадут кандидатам с водительским удостоверением категории B.

Условия работы

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение составит от 27 тысяч гривен до 127 тысяч гривен. За выполнение обязанностей в зоне боевых действий обещают ежедневную доплату — 3 300 гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.

Также в ряды бригады приглашают людей, которые разбираются в возведении фортификационных сооружений. В войске нужны строители.