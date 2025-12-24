Видео
Главная Военная экономика В "Азове" есть вакансия бухгалтера — кого приглашают на работу

В "Азове" есть вакансия бухгалтера — кого приглашают на работу

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 03:26
В бригаду Азов приглашают бухгалтеров учетной группы — какие требования
Бухгалтер за работой. Иллюстративное фото: pexels.com

Бригада спецназначения "Азов" приглашает в свои батальоны и другие подразделения людей, которые разбираются в инвентаризации и ведении документации. Речь идет о бухгалтерах учетной группы (материальный учет).

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua.

В "Азове" есть вакансия бухгалтера — кого приглашают на работу - фото 1
Объявление о вакансии бухгалтера в "Азов". Фото: Скриншот

Обязанности бухгалтера учетной группы

Бухгалтер учетной группы должен работать с первичной документацией, составлять мемориальные ордера, участвовать в проведении инвентаризации и составлять акты сверок.

Требования к кандидатам на должность

На работу приглашают людей, которые имеют высшее образование по финансовому направлению, уверенно пользуются ПК и оргтехникой. Желательно иметь опыт работы бухгалтером и знать бухгалтерские программы.

Условия работы

Азовцы предлагают кандидатам на должность официальное трудоустройство с полным социальным пакетом. Можно служить по контракту или официальной мобилизацией до конца военного положения. Зарплата — 27-29 тысяч гривен.

Какие еще специалисты нужны в бригаде "Азов"

Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют управлять боевыми бронированными машинами. Речь идет о водителях ББМ.

Также бригада приглашает в свои ряды топографов. Занять такую должность могут те, кто разбирается в картах.

