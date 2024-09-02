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Уклонение от мобилизации — за что будут штрафовать мужчин с 1 сентября

2 сентября 2024 11:46
Галина Шподарева - редактор
Штрафы для уклонистов с 1 сентября — что предусмотрено админкодексом
Работники ТЦК обходят квартиры. Фото: АрмияInform
Галина Шподарева - редактор

В Украине идет военное положение и мобилизация. С 1 сентября нарушителям правил военного учета военнообязанным грозят немалые штрафы — сумма может достигать 60 тысяч гривен. А в случае накопления штрафов на определенную сумму уклонист может остаться без жилья.

О том, какие санкции предусмотрены за нарушение правил военного учета, говорится в Кодексе Украины об административных правонарушениях.

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Штрафы военнообязанным могут выписать на основании статей админкодекса "За нарушение правил военного учета" и "За нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Основания для штрафов:

  • необновление данных в ТЦК (касается также женщин-медиков);
  • непребывание на воинском учете на учете по месту жительства, работы или учебы;
  • потеря военного билета;
  • переезд, смена места работы или семейного положения без уведомления военкомата;
  • неявка в ТЦК по повестке;
  • отказ от прохождения ВВК;
  • отказ предоставлять здание, транспортное средство и другое имущество для мобилизационных целей и задач.

Важные нюансы

Отдельное нарушение — отдельный протокол. Если мужчина не явился за повесткой и не сообщил военкомат о переезде, он получит два штрафа.

По закону штраф за необновление данных не налагается, если ТЦК получает информацию о призывнике из разных государственных реестров или от банка.

Неявка за повесткой

По новому закону неявка в ТЦК в военное время влечет штраф от 17 тыс. до 25 тыс. гривен для граждан, и от 34 тыс. до 59 тыс. гривен для юридических лиц. И выписать штраф могут без присутствия нарушителя, заочно. Наличие штрафа отображается в сервисе Opendatabot или в приложении "Дія".

Также нарушитель обязан погасить дополнительные расходы: судебный сбор или составление акта обследования имущества должника. Таким образом размер штрафа может быть больше указанной суммы.

Уголовная ответственность грозит в том случае, если военнообязанный прошел ВЛК, признанный годным к службе, но не явился за повесткой.

Неявка в ТЦК + неуплата штрафа

Тем, кто неоднократно проигнорировал необходимость явиться в ТЦК и накопил неоплаченные штрафы на сумму более 160 тыс. гривен, грозят уже более жесткие санкции. Да, на жилье нарушителя могут наложить арест, а деньги от его продажи пойдут на погашение долга.

При меньшей сумме штрафа задолженность может быть погашена за счет ценного имущества или иностранной валюты, предусмотрена также и конфискация транспортного средства.

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