Какие документы нужны для пересечения границы гражданам, имеющим экономическое бронирование

Пограничница проверяет документы мужчины. Фото: ГПСУ

Для выезда за пределы Украины военнообязанным необязательно иметь при себе выписку из приказа Министерства экономики о бронировании. Гражданам, получившим бронирование через портал "Дія", для пересечения границы достаточно предъявить электронный военно-учетный документ, сгенерированный в мобильном приложении "Резерв+".

Об этом в среду, 28 августа, в комментарии "Главкому" сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Согласно пункту №21 постановления Кабмина №650 о порядке бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного веб-портала электронных услуг, информация о бронировании отображается в военно-учетном документе в электронной форме.

Для пересечения границы человеку, который оформил бронирование через портал "Дія", нужно иметь при себе:

загранпаспорт;

военно-учетный паспорт в электронной форме со сгенерированным в мобильном приложении "Резерв+" QR-кодом с указанием информации о бронировании;

документы на командировку или отпуск.

Также Демченко добавил, что пересечь границу можно с выписками из приказа Министерства экономики о бронировании, срок действия которых уже истек, однако был автоматически продлен на три месяца постановлением Кабинета министров №516.