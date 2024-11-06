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Поддержка УБД – какие жилищные льготы можно оформить в 2024 году

6 ноября 2024 19:10
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Льготы для УБД — на какие жилые услуги предоставляется скидка
Жилищные льготы для УБД. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Защитники Украины, получившие статус участника боевых действий, имеют право на государственные льготы. Эта поддержка помогает им в мирной жизни и уменьшает ежедневные расходы. При удостоверении УБД они могут получить некоторые услуги бесплатно или со скидкой.

Какие жилищные льготы могут получить УБД в 2024 году, пояснили в Пенсионном фонде Украины.

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Согласно Закону Украины от 22.10.1993 № 3551-XII, участникам боевых действий предоставляются скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг. В частности, предусмотрено:

  • 75% скидку на оплату использования жильем в пределах установленных нормативов;
  • 75% скидку на топливо, включая жидкий, для лиц, проживающих в домах без центрального отопления;
  • 75% скидка на оплату коммунальных услуг, таких как газ, электроэнергия и другие, а также на сжиженный газ для бытовых нужд в пределах норм потребления.

Размер скидки на услуги рассчитывается с учетом общей площади жилья:
10,5 кв. м на всю семью.
21 кв. м на лицо, постоянно проживающее в жилье и имеющее право на льготу.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предусмотрена 75% скидка на отопление с удвоенной площадью для обогрева, то есть 42 кв. м на человека и 21 кв. м на семью.

Лицам, участвовавшим во Второй мировой войне и достигшим 85 лет, предоставляется 100% скидка на жилье, коммунальные услуги и топливо в пределах установленных нормативов.

Какие документы нужны для оформления льгот

Для получения льгот вместе с заявлением нужно предоставить данные:

  • паспорта;
  • идентификационного кода;
  • удостоверение участника боевых действий;
  • реквизиты банковского счета;
  • лицевых счетов в оплату коммунальных услуг;
  • названия организации, оказывающей жилищно-коммунальные услуги.

Дополнительно могут потребоваться документы на членов семьи или акт обследования жилищных условий. Заявление и документы можно подать в Пенсионный фонд Украины через вебпортал ПФУ, приложение "Пенсионный фонд", по почте или лично через сервисные центры или ЦНАП независимо от места регистрации.

Ранее мы писали, что супруги УБД могут воспользоваться значительной поддержкой от государства, хотя некоторые даже не знают о доступных им льготах. Среди украинок часто возникают вопросы, где и каким образом оформить помощь.

Также мы рассказывали, что бесплатный проезд в общественном транспорте - существенная помощь для пенсионеров в Украине. Однако не все старики знают, об условиях предоставления льготы.

коммунальные услуги помощь военнослужащие УБД льготы

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