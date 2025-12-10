Зарплаты в ВСУ - первая зарплата на контракте

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, подписавшие контракт с ВСУ, первую зарплату получат сразу, в формате единоразового пособия. Но эта выплата положена не всем контрактникам, а только тем, кто подпишет первый контракт с украинской армией.

Об этом сообщало издание "АрміяInform".

Первые деньги для военных контрактной службы

Первую зарплату после подписания контракта с Вооруженными силами Украины военные получают сразу — в виде единоразового пособия.

"Выплата единовременного пособия предусматривается только в случае подписания первого контракта с ВСУ", — говорится в материале.

Размер такой помощи зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, который утверждается ежегодно в госбюджете, по состоянию на 1 января.

Помощь для различных категорий военных

Существует три варианта такой выплаты — для рядовых, сержант и старшин, а также для офицеров.

Рядовые контрактники получают выплату объемом восемь размеров прожиточного минимума, то есть 24 224 гривны.

Первая выплата для сержантов и старшин составляет девять размеров прожиточного минимума. Это 27 252 гривны.

Самая большая выплата принадлежит лицам офицерского состава — десять размеров прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма составляет 30 280 гривен.

