Главная Военная экономика Первая зарплата контрактников — три варианта выплаты

Первая зарплата контрактников — три варианта выплаты

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 05:52
Зарплаты в ВСУ - первая зарплата на контракте
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Военнослужащие, подписавшие контракт с ВСУ, первую зарплату получат сразу, в формате единоразового пособия. Но эта выплата положена не всем контрактникам, а только тем, кто подпишет первый контракт с украинской армией.

Об этом сообщало издание "АрміяInform".

Читайте также:

Первые деньги для военных контрактной службы

Первую зарплату после подписания контракта с Вооруженными силами Украины военные получают сразу — в виде единоразового пособия.

"Выплата единовременного пособия предусматривается только в случае подписания первого контракта с ВСУ", — говорится в материале.

Размер такой помощи зависит от прожиточного минимума трудоспособных лиц, который утверждается ежегодно в госбюджете, по состоянию на 1 января.

Помощь для различных категорий военных

Существует три варианта такой выплаты — для рядовых, сержант и старшин, а также для офицеров.

Рядовые контрактники получают выплату объемом восемь размеров прожиточного минимума, то есть 24 224 гривны.

Первая выплата для сержантов и старшин составляет девять размеров прожиточного минимума. Это 27 252 гривны.

Самая большая выплата принадлежит лицам офицерского состава — десять размеров прожиточного минимума. В 2025 году эта сумма составляет 30 280 гривен.

Напомним, мы ранее писали о том, сколько действует проект "Контракт 18-24" во время войны.

Добавим, мы сообщали о том, кому из военнослужащих ВСУ в декабре дополнительно начислят более 24 тыс. грн.

Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
