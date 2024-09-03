Мужчину с инвалидностью оштрафовали на 17 тысяч гривен на Закарпатье

Мужчина в ТЦК. Иллюстративное фото: УНИАН

В Закарпатской области мужчину с инвалидностью оштрафовал Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Это произошло из-за того, что гражданин не сообщил в установленный срок о своей инвалидности.

Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Читайте также:

Мужчина с инвалидностью получил штраф

Мужчину обвинили в том, что он не сообщил в семидневный срок органам, в которых состоит на военном учете, сведения о том, что 5 июня 2024 года ему была установлена третья группа инвалидности.

Это правонарушение было обнаружено во время прибытия громады в областной временный мобилизационный пункт Закарпатской области.

"Возможности получения справки МСЭК гражданина Украины путем запроса в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов не было возможным в связи с отсутствием такого пункта в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов", — говорится в постановлении ТЦК.

Мужчина обратился в суд с иском, в котором просил отменить постановление о штрафе в размере 17 тысяч гривен, потому что в связи с заболеванием не имел физической возможности явиться в течение семи дней и обновить данные в ТЦК.

Суд пришел к выводу о необоснованности исковых требований, поэтому считает необходимым отказать в их удовлетворении исковым требованиям, оставив мужчине наказание в виде административной ответственности, а именно штраф 17 тысяч гривен.