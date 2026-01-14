Оздоровительные и другие выплаты бойцам ВСУ — на что можно рассчитывать

Деньги в кармане у военного ВСУ. Иллюстративное фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Украинские защитники имеют право на ежегодную денежную помощь на оздоровление и значительные бонусы за первый контракт. Даже без реального выезда в отпуск бойцы могут получить дополнительный месячный оклад.

О нюансах денежного обеспечения рассказала начальник финансово-экономического управления Сил ТРО Татьяна Забродская в эфире "Армія FM".

Как получить помощь на оздоровление и выплату за контракт

Оздоровительные дают раз в год. Это сумма одного месячного оклада. Право на выплату появляется быстро. Отслужили 30 дней — имеете право. Обычно деньги начисляют перед отпуском. Но война диктует свои условия. Если ситуация на позициях напряженная, боец остается в строю. В таком случае можно написать рапорт. Деньги придут без фактической поездки домой, проинформировала Забродская.

Особые условия действуют для молодежи. С 11 февраля 2025 года стартовал экспериментальный проект. Парни и девушки в возрасте от 18 до 25 лет получают большой бонус. За заключение первого контракта государство платит один миллион гривен. Это единовременное пособие для поддержки новых бойцов.

Также существуют выплаты для решения социально-бытовых вопросов. Основания для них ежегодно определяет министр обороны.

Отдельный вопрос — налоги. Военные платят 1,5% военного сбора, однако для передовой действует льгота. Тем, кто выполняет боевые задачи, государство полностью компенсирует эти средства и на карточку приходит полная сумма.

Никаких скрытых отчислений для фронтовиков нет. Прозрачность выплат помогает бойцам планировать собственный бюджет. Начисления происходят автоматически по представленным спискам частей.

Ранее мы писали, в январе некоторые из бойцов ВСУ получат повышенную помощь за первый контракт. Это дополнительно 33 тыс. грн.

Также появилась информация одна из категорий военных получит ежемесячную выплату около 26 тыс. грн. Такая доплата привязана к прожиточному минимуму, который в этом году пересмотрели.