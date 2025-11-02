Видео
Видео

Манипуляции с отсрочками в аспирантуре — как комментируют в МОН

Манипуляции с отсрочками в аспирантуре — как комментируют в МОН

Ua ru
Дата публикации 2 ноября 2025 07:30
обновлено: 06:31
Поступление на аспирантуру ради уклонения от призыва — ситуацию прокомментировали в МОН
Студенты. Фото иллюстративное: flickr.com

Граждан, которые поступают на аспирантуру, чтобы избежать мобилизации, в этом году стало меньше. Если же такие нарушения случаются, их разоблачают.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель министра по высшему образованию Николай Трофименко. 

Читайте также:

Аспирантура как способ избежать призыва

По словам представителя Минобразования, в этом году доля мужчин в возрасте от 25 лет среди общего количества поступающих упала на 70%. Сейчас показатели такие же, какие были до начала полномасштабного вторжения.

"Аспирантура перестала быть способом уклонения от мобилизации. Это говорит о том, что были приняты правильные решения, потому что те, кто действительно хочет получать степень, писать диссертацию, имеет на это полное право", — заявил Николай Трофименко.

Также он добавил, что об аспирантах, которые учатся во избежание призыва, узнают и в дальнейшем передают сведения о нарушении Государственной службе качества образования и правоохранителям.

Ранее Николай Трофименко заявил, что поступить в вуз, чтобы уклониться от службы, военнообязанным не удастся. Государственная служба качества образования следит за подготовкой аспирантов и проверяет университеты, чтобы не допустить таких нарушений.

Также мы сообщали, что в Украине рекордно выросло количество аспирантов. До начала полномасштабного вторжения по контракту на дневной форме в аспирантуре учились всего полторы тысячи граждан, тогда как в 2023 году их стало почти 14 тысяч.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
