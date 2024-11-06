Выплаты от ТЦК и СП – сколько и кто может получить

Компенсация от ТЦК и СП. Фото: Unsplash

Семья военных, отдавших жизнь, защищая Украину, имеет право на финансовую поддержку от государства. Получение этой помощи требует определенных шагов и документов, которые семья может подать в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

О том, какие выплаты родственникам военных осуществляют ТЦК и СП, пояснили на сайте Сил территориальной обороны ВСУ.

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Как семья военного может получить выплаты

Для этого необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки с соответствующим заявлением, которое может быть подано лично или через законного представителя, независимо от места регистрации. Кроме заявления, необходимо предоставить следующие документы:

копию паспорта;

идентификационный код;

документы, подтверждающие родственную связь (свидетельство о браке для супругов, свидетельство о рождении для детей или свидетельство о рождении погибшего — для родителей).

Какие выплаты может получить семья или родственники от ТЦК и СП

В военное время выплачивается единовременная денежная помощь в сумме 15 миллионов гривен после обращения родственников погибшего. Она делится поровну между всеми получателями, определенными статьей 16 Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей".

Эта выплата оформляется ТЦК и направляется на рассмотрение в Комиссию МОУ. После утверждения средства поступают в областной ТЦК для последующего перерасчета заявителям:

Первый платеж составляет 3 миллиона гривен. Остальные 12 миллионов выплачиваются равномерно в течение 40 месяцев (по 300 тысяч ежемесячно).

Единовременное пособие в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц может получить семья, если военнослужащий погиб:

во время службы, но не в зоне боевых действий;

по болезни, полученной во время несения службы;

в течение года после демобилизации, если смерть вызвана ранением, контузией, увечьем или заболеванием, связанным с исполнением воинских обязанностей.

Решение о передаче средств на личных счетах погибшего военного может быть принято только в судебном порядке.

Ранее мы писали, что супруги УБД могут рассчитывать на значительную государственную поддержку, хотя некоторые могут даже не догадываться об этом. Часто возникают вопросы, где и каким образом можно оформить такие льготы.

Также мы рассказывали, что государство гарантирует украинским военнослужащим минимальное финансовое обеспечение и всевозможные надбавки. В общей сложности эти суммы превышают 100 тысяч гривен.