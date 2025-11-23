В Азове появилась вакансия для аналитиков разведки — что предлагают

Для аналитиков есть работа на фронте — вакансия "Азова"
Бригада "Азов" ищет в свои ряды аналитиков разведки. От потенциальных кандидатов требуется уверенное пользоваться компьютером, навыки программирования, опыт в IT и прочее. За выполнение работ будут платить от 27 до 127 тысяч гривен в месяц.
Соответствующая вакансия опубликована на сайте поиска работы Work.ua.
Работа в "Азове"
Согласно информации в вакансии, в обязанности аналитиков разведки будет входить:
- анализ разведывательных данных воздушной разведки, радиоразведки, оперативных источников;
- учет и ведение служебной документации;
- контроль и обеспечение работы отдела секции разведки.
Подойдет кандидат на должность, который имеет:
- навыки работы с электронными таблицами, текстовыми редакторами;
- навыки программирования на любом языке, или опыт работы в ИТ и/или опыт системного администрирования, построения локальных сетей будет существенным преимуществом;
- опыт работы с радиостанциями, SDR приемниками, установка антенн радиосвязи;
- опыт OSINT;
- является уверенным пользователем ПК.
Зато бойцы "Азова" предлагают такие условия работы:
- официальная мобилизация до конца военного положения или служба по контракту;
- возможность перевода действующих военнослужащих;
- возможное выполнение обязанностей в зоне проведения боевых действий;
- в случае выполнения задач в зоне проведения боевых действий будет начисляться денежная надбавка в размере 3300 гривен в день.
Какие еще специалисты нужны в "Азове"
Напомним, в "Азове" не хватает людей, которые умеют исправлять неисправности в автомобильных системах. Речь идет об автоэлектриках.
Также в армию приглашают молодых людей, которые готовы к большим нагрузкам. В "Азове" есть вакантные места для инженеров-разведчиков.
