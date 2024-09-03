Мобилизация в Украине — могут ли у уклонистов забрать водительские права

Могут ли у уклонистов отобрать водительские права — в Минобороны дали объяснение
Согласно закону о мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, нарушившие правила военного учета, вынуждены уплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. Кроме того, в некоторых случаях у уклоняющихся от мобилизации могут конфисковать водительские права.
Об этом сообщили в Минобороны.
Конфискация водительских прав
Работники территориального центра комплектования и социальной поддержки могут подать иск в суд по поводу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации. Они могут предпринять такие действия, если военнообязанный отказывается выполнять свои обязанности.
Данная процедура проходит по алгоритму. Сначала работники ТЦК и СП обращаются в полицию с просьбой доставить нарушителя в военкомат.
После этого, если в течение пяти дней правоохранители будут игнорировать обращение, ТЦК по почте отправляет соответствующее требование в адрес регистрации военнообязанного.
Если же через 10 дней человек не приходит, ТЦК обращается в административный суд и просит временно запретить уклоняться управлять машиной, пока он не явится в ТЦК.
Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.
Могут ли мобилизовать автомобиль
В Минобороны также подчеркивают, что во время действия правового режима военного положения у некоторых бизнесов могут мобилизовать автомобили. То есть рядового украинца такая норма не коснется.
Кроме того, если у владельца единственный автомобиль, он не подлежит мобилизации.
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