Мобилизация в Украине — могут ли у уклонистов забрать водительские права

Проверка документов на блокпосту. Иллюстративное фото: Цензор.НЕТ

Согласно закону о мобилизации, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, нарушившие правила военного учета, вынуждены уплатить штраф в размере от 17 до 25,5 тысячи гривен. Кроме того, в некоторых случаях у уклоняющихся от мобилизации могут конфисковать водительские права.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Конфискация водительских прав

Работники территориального центра комплектования и социальной поддержки могут подать иск в суд по поводу временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации. Они могут предпринять такие действия, если военнообязанный отказывается выполнять свои обязанности.

Данная процедура проходит по алгоритму. Сначала работники ТЦК и СП обращаются в полицию с просьбой доставить нарушителя в военкомат.

После этого, если в течение пяти дней правоохранители будут игнорировать обращение, ТЦК по почте отправляет соответствующее требование в адрес регистрации военнообязанного.

Если же через 10 дней человек не приходит, ТЦК обращается в административный суд и просит временно запретить уклоняться управлять машиной, пока он не явится в ТЦК.

Решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Могут ли мобилизовать автомобиль

В Минобороны также подчеркивают, что во время действия правового режима военного положения у некоторых бизнесов могут мобилизовать автомобили. То есть рядового украинца такая норма не коснется.

Кроме того, если у владельца единственный автомобиль, он не подлежит мобилизации.