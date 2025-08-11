Видео
Главная Военная экономика Бойові повістки поштою — за їхнє ігнорування можуть посадити

Бойові повістки поштою — за їхнє ігнорування можуть посадити

Дата публикации 11 августа 2025 06:27
За ігнорування бойової повістки поштою суд може серйозно покарати порушника
Повістка в руках у військового. Ілюстративне фото: УНІАН

Згідно з нещодавніми змінами в законодавстві, ТЦК та військові частини отримали право надсилати "бойові" повістки військовозобов'язаним поштою. Тепер громадяни, які пройшли ВЛК та визнані придатними до служби, можуть отримати повістку ще й поштою з повідомленням про вручення.

Колеги з OBOZ розібрались в нюансах отримання штрафі за ігнорування таких повісток.

Читайте также:

Яке покарання за ігнорування "бойових" повісток

За ігнорування отриманої поштою повістки або невиконання вимог щодо прибуття для відправлення до місця проходження служби передбачена кримінальна відповідальність за ст. 336 Кримінального кодексу України (позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років).

Згідно із законом, за відмову отримання повістки на уточнення даних або проходження ВЛК передбачена відповідальність за ст. 210 КУпАП про порушення правил обліку (штраф від 17 до 25 тисяч гривень).

Які повістки можуть надіслати поштою

ТЦК можуть надсилати поштою повістки для уточнення даних (рекомендованим листом зі сповіщенням про отримання). Також можуть надсилатись повістки для проходження ВЛК. Такий документ військовозобов'язані можуть згенерувати через застосунок "Резерв+".

А ще тепер ТЦК можуть надсилати "бойові" повістки поштою. Це мобілізаційне розпорядження, що надсилається за адресою, вказаною в реєстрі "Оберіг".

Нагадаємо, що нещодавно військовий адвокат Олег Леонтьєв пояснив нові правила розсилання бойових повісток.

Також ми інформували, що Кабмін ухвалив нову постанову щодо порядку вручення мобілізаційних розпоряджень.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
