Зеленский поручил готовиться к президентским выборам в 2024 году, — нардеп

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский определился с датой следующих президентских выборов, которые предполагается провести 31 марта 2024 года. Более того, гарант уже поручил готовиться к предстоящим выборам.

Об этом Гончаренко сообщил в эфире "Еспресо".

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Гончаренко утверждает, что Зеленский поручил своей администрации начать подготовку к выборам, которые предположительно состоятся в конце марта следующего года, соответствуя конституционному сроку — последнему воскресенью месяца.

Президент, по словам Гончаренко, планирует обосновать необходимость выборов требованиями западных союзников, указывая на потерю легитимности в случае их отсутствия, особенно на фоне ожидаемых выборов в России.

Тем не менее народный избранник подчеркнул, что со стороны международных партнеров нет никакого давления на проведение выборов в условиях военного времени. Он решительно заявил, что ни открытых, ни тайных требований по этому вопросу со стороны западных союзников не поступало, и действия президентского офиса не связаны с внешним влиянием, а являются внутренним политическим решением.

Кроме того, Гончаренко напомнил, что проведение парламентских выборов прямо запрещено Конституцией страны в период военного положения.

Напомним, что в следующем году в Украине должны пройти президентские выборы, однако им помешала полномасштабная агрессия Российской Федерации. Сейчас Президент Украины Владимир Зеленский взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.

