Выборы в США — какие планы имеет Трамп на Украину и мир в случае своей победы

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Callaghan O'Hare

Бывший президент США Дональд Трамп вместе со своей командой разрабатывают план успешного прихода к власти. Таким образом, кандидат в президенты не хочет допустить ошибок, которые он совершал в 2016 году. Среди его планов окончания войны в Украине и возможный выход из НАТО. Журналисты выяснили, какие еще есть желания у кандидата в президенты в случае победы на выборах.

О том, каким бы мог быть второй термин Трампа, рассказало издание BBC News.

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Какие планы у Трампа на США

В издании отмечают, что всю информацию о его планах на возможное президентсво можно узнать на предвыборном сайте Трампа. Также такие вещи он доверил другим людям, которые помогают ему готовиться ко второму сроку.

"Они называют этот план "Повестка дня 47", намекая на то, что в случае победы господин Трамп станет 47-м президентом Америки. Он является фаворитом республиканской номинации, который поставит его против президента-демократа Джо Байдена в ноябре следующего года", — говорится в материале.

По словам Марка Лоттера, работавшего в переходной команде Трампа, на этот раз кандидат хочет уже по-другому подготовиться к предстоящим выборам, чем в прошлые годы.

"Фантастические" желания бывшего президента США

В издании отмечают, что некоторые его заявления "граничат с фантастикой". По словам Трампа, его правительство будет инвестировать средства в летающие автомобили и будет строить "города свободы" на федеральных землях, которые пустуют, где жители США смогут работать и проживать "без обременительных правил".

Кроме того, Трамп планирует собрать бездомных людей и перевезти их в лагеря из палаток за пределы городов Соединенных Штатов Америки, пока их проблемы не будут решены.

Также в его планах есть возобновление политики в отношении нелегальных мигрантов. Такие изменения будут заставлять их оставаться в Мексике, пока они будут ждать представления убежища.

Относительно войны в Украине и членства в НАТО

Трамп обещает сократить "сотни миллиардов" помощи от США для международных партнеров и прекратить войну в Украине. Как пишут СМИ, он также думает над тем, чтобы США вышли из НАТО или сократить американское участие в трансатлантическом оборонном пакте.

"Наибольшая угроза для западной цивилизации сегодня — это не Россия. Наверное, наибольшей угрозой мы сами и некоторые ужасные люди, которые ненавидят США, которые нас представляют", — подчеркивал он ранее.

Об американской системе энергетики

Лоттер добавляет, что главным вопросом Трампа в 2024 году станет энергетика, а именно увеличение количества поставок, чтобы снизить счета домохозяйств.

Он считает, что более высокая стоимость на энергоносители была "движущей силой инфляции", с которой сталкивался Байден в первые годы своего президентства.

"Открытие кранов и отправка сигнала рынкам и энергетическим компаниям о том, что мы снова открыты для бизнеса, действительно начнет снижать цены на энергоносители в долгосрочной перспективе", — заверил он.

Поддержит ли его Конгресс

Однако предложения Трампа нуждаются в поддержке со стороны Конгресса, частично контролируемого Демократической партией, ее члены резко выступают против его планов.

"Однако есть и такие, которые он, как глава исполнительной власти, может воплотить в жизнь, если захочет — и если у него есть лояльные помощники и чиновники, способные выполнить эту работу. И это одна из частей головоломки, которую господин Трамп готовился решить в течение долгого времени", — написали журналисты.

Напомним, ранее в США прошел судебный процесс по дисквалификации бывшего президента США Дональда Трампа на выборах 2024 года. Судебный процесс прошел в штате Колорадо 30 октября из-за его вероятной причастности к штурму Капитолия в 2021 году.