В США отреагировали на позицию Зеленского относительно проведения выборов в Украине

Палата представителей США. Фото: Bloomberg

В Соединенных штатах Америки, несмотря на предварительные заявления, с пониманием относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского, о том, что проведение выборов во время войны не ко времени. Там говорят, что эта позиция "соответствует нашей Конституции".

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель на брифинге.

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По его словам, Украина сейчас находится в таком положении, что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее, и это важно помнить.

"Почти 20% территории Украины находятся под оккупацией, а десятки миллионов граждан были вынуждены стать беженцами и временно перемещенными лицами" , — отметил он.

Патель добавил, что позиция, озвученная президентом Украины, в конце концов "соответствует их Конституции".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда должна быть готова к долгой войне . По его словам, он готов.

Тем временем на временно оккупированных территориях " избирательная кампания" проходит под давлением. Захватчики силой заставляют украинцев брать российские паспорта, чтобы составить "картинку" для международных партнеров.