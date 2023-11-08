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В США отреагировали на позицию Зеленского относительно проведения выборов в Украине

8 ноября 2023 04:26
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
В США отреагировали на позицию Зеленского относительно проведения выборов в Украине
Палата представителей США. Фото: Bloomberg
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

В Соединенных штатах Америки, несмотря на предварительные заявления, с пониманием относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского, о том, что проведение выборов во время войны не ко времени. Там говорят, что эта позиция "соответствует нашей Конституции".

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель на брифинге.

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По его словам, Украина сейчас находится в таком положении, что Россия продолжает свою полномасштабную незаконную войну против нее, и это важно помнить.

"Почти 20% территории Украины находятся под оккупацией, а десятки миллионов граждан были вынуждены стать беженцами и временно перемещенными лицами" , — отметил он.

Патель добавил, что позиция, озвученная президентом Украины, в конце концов "соответствует их Конституции".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда должна быть готова к долгой войне . По его словам, он готов.

Тем временем на временно оккупированных территориях " избирательная кампания" проходит под давлением. Захватчики силой заставляют украинцев брать российские паспорта, чтобы составить "картинку" для международных партнеров.

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