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Чтобы править вечно — Путин ужесточил контроль над СМИ во время выборов президента РФ

14 ноября 2023 13:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Чтобы править вечно — Путин ужесточил контроль над СМИ во время выборов президента РФ
Президент РФ Владимир Путин. Фото: REUTERS/Turar Kazangapov
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российский диктатор Владимир Путин утвердил поправки в закон о выборах президента в стране. Поэтому следить за фальсификациями представителям СМИ будет еще сложнее.

Об этом говорится на официальном сайте правовых актов РФ.

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Как это повлияет на работу СМИ

Отмечается, что при принятии таких поправок усложняется работа журналистов. После такого решения на заседание избирательных комиссий будут допускать только тех представителей СМИ, которые официально трудоустроены в редакциях зарегистрированных медиа.

"Снимать фото и видео смогут только те лица, которые "вправе согласно законодательству РФ", а сама съемка не должна нарушать тайну голосования и конфиденциальность персональных данных в документах",— говорится в поправках.

Какие еще запреты начнут действовать

Также запрещается съемка в участковых избирательных комиссиях, которые находятся в воинских частях. Там такую работу могут проводить только представители заранее аккредитованных СМИ вместе с согласованием руководства той или иной части.

По информации российских изданий, вводится запрет и на агитацию на всех заблокированных ресурсах.

Кроме того, проведение выборов в регионах (вместе с оккупированными территориями Украины), в которых действует военное положение, "возможно по итогам консультаций ЦИК РФ с Минобороны, ФСБ и главой соответствующего региона".

Отметим, что выборы президента РФ запланированные на март 2024 года.

Напомним, ранее в Институте изучения войны отмечали, что Владимир Путин будет избегать обсуждения войны в Украине в своей президентской кампании 2024 года, поскольку это может увеличить дальнейшие информационные расходы Москвы. Он сосредоточится на теме стабильности России и критике Запада.

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