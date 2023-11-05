Полиция и журналисты зафиксировали 600 нарушений во время выборах в Молдове

Комиссия подсчитывает избирательные бюллетени. Фото: Центр исследований армии

В Молдове сегодня, 5 ноября, выбирают 898 мэров и 11058 членов местных советов. Чтобы выборы признали действительными, необходимо, чтобы в них приняла участие по меньшей мере четверть количества избирателей, занесенных в избирательные списки в каждом избирательном округе. Наблюдатели, полиция и журналисты уже зафиксировали ряд нарушений во время местных выборов в Молдове.

Об этом сообщает Newsmaker.

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Нарушения во время местных выборов в Молдове

Наблюдатели организации Promo-LEX заявили, что зарегистрировали более 600 различных нарушений. Это гораздо больше, чем на предыдущих выборах.

Среди имеющихся нарушений, стало известно о 22 случаях ошибок в избирательных списках, прерывании съемки на избирательных участках, агитации, организованном подвозе избирателей, 45 инцидентах нарушения тайны голосования, а именно фотографировании бюллетеня.

В Генеральном инспекторате полиции сообщили о краже бюллетеня в Кишиневе. Совершившего нарушение мужчину уже задержала полиция. Были также зафиксированы инциденты незаконной агитации и фотографирования бюллетеней, за что может быть наложен штраф от 300 до 2,5 тысячи леев, это около 5 тысяч гривен.

Возникли ситуации, когда избиратели в Кишиневе жаловались, что не нашли себя в списках на участке, где они зарегистрированы. Также в столице Молдовы сообщали о СМС-рассылке по иностранному номеру с агитацией против действующего мэра Иона Чебана.

В городе Бельцы кандидат от "Нашей Партии" Александр Петков обратился в полицию из-за рассылки СМС-сообщений с поступившей агитацией о нем с австрийского номера и к которой кандидат и партия, по его словам, не имеют никакого отношения. Петков убежден, что рассылку организовал кто-нибудь из политических оппонентов с целью дискредитировать его.

В Центральной избирательной комиссии уже заявили, что в 820 из 898 населенных пунктов страны выборы достигли своего завершения.

Напомним, для того чтобы выборы в Молдове признали действительными, необходимо, чтобы в них приняло участие по меньшей мере 1/4 от количества избирателей, занесенных в списки в каждом округе. В тех населенных пунктах, где ни один кандидат в мэры не наберет более 50% голосов, организуют второй тур выборов.