Предвыборная программа Арестовича: разбор тезисов с политологом

Алексей Арестович опубликовал свою программу. Фото: Global Look Press

Экс-советник Офиса Президента Алексей Арестович после громких заявлений о своих президентских амбициях изложил свою "предвыборную программу", в которой предлагает не отвоевывать территории 1991 года в замен на членство в НАТО и хочет проводить реформы образования, медицины и т.д. Кроме того, обещает ротацию на фронте и выезд мужчин за границу.

Почему сообщение в Facebook нельзя считать предвыборной программой, а полет фантазий Арестовича — реальными планами, в разговоре с Новини.LIVE объяснил политолог Алексей Буряченко.

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"По большому счету, то, что Арестович первый опубликовал свою "программу", скорее президентскую — чтобы храниться в медийном пространстве", — сказал Буряченко.

По словам политолога, это сообщение нельзя считать предвыборной программой, ведь это набор тезисов, причем очень сырых.

"Похоже на лоскутное одеяло, которое сшили из разных мыслей и видений. Если максимально коротко, это выглядит "за все хорошее против всего плохого", — добавил Буряченко.

Основное, на что он обращает внимание, что в этом сообщении Арестовича нет ничего, чем он отличался бы от других потенциальных будущих политиков. Если в своей публичной риторике на эфирах он отличается тем, что критикует власть и делает это ярко, то выложить на бумаге (Facebook) так же ярко у него не получилось.

"Нет центральной линии. Яркий пример — он говорит и о кластерах, и о страховой медицине. По образованию предлагает сократить количество заведений, но это не реформа образования. Этим пунктам не хватает комплексности, стратегичности", — подытожил Буряченко.

Кто поведется на Арестовича

Одним из первых отреагировал на сообщение Арестовича политолог Александр Кочетков, выразивший сомнения в том, что Арестович может предложить людям и стране что-то конструктивное.

"Пока Арестович или кто-то другой не будет четко, с пониманием дела (как сейчас критикует власть), рассказывать о практических шагах построения демократической Украины, возрождении ее экономики и ВПК, это будет очередная профанация. Очередное разочарование. Очередная потеря времени, которого уже не осталось", — написал Кочетков.

Выходит, что политологи критикуют Арестовича и его полет фантазий на тему новой Украины, но сам Арестович точно нацелен не на мнение политологов, а на реакцию народа. Так на кого же было рассчитано его сообщение?

"Этим постом он пытался дать ответ скептикам, что он не просто спикер и блогер, "говорящая голова", а человек, созревший до какого-то политического видения. По-моему, это очень сырой продукт и его сейчас в медийное поле не нужно было выпускать. Кто может повестись на это, трудно сказать" , — добавил Буряченко.

Однако такую "программу", по мнению политолога, Арестович может доработать. Если это был очерк пера, то, добавив экспертности каждому пункту, политическую линию можно доработать.

Победа глазами Арестовича

О предвыборных программах мысли у многих появились задолго до того, как в Украине заговорили о возможных выборах в условиях войны. И все эксперты как один повторяют: лидеры будут держать курс на победу Украины, на поддержку и развитие армии.

А в это же время в "программе" Арестовича громкое заявление — не нужно освобождать территории 1991 года, их следует обменять на членство в НАТО.

"Я считаю, что такая позиция неконструктивна, не ко времени. Когда Киссинджер высказал эти свои предложения, стало очевидным, что это гипотетическая история. Если даже Украина выйдет и скажет, что мы готовы на предложение Киссинджера, это не значит, что НАТО готово голосовать. Идея непроработанная, слабая и малореалистичная. Единственное, что у этой идеи есть хайпового — фамилия Киссинджера", — подытожил Буряченко.

Ранее Новини.LIVE разбиралось, какие шансы у Арестовича лидировать на выборах.