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Ермак назвал четыре условия для проведения выборов во время войны

10 ноября 2023 14:35
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ермак назвал четыре условия для проведения выборов во время войны
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: Мосейчук+
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во время полномасштабного вторжения выборы в Украине могут состояться при четырех условиях, которые выдвинул Президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, он не держится за власть.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в эфире авторского проекта "Мосейчук+".

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Видение выборов во время войны

Он отметил, что не слышал никаких разговоров о том, что они к чему-то подталкивали, о принудительном проведении выборов он тоже не слышал.

"Задают вопрос — как вы к этому относитесь, что вы думаете? Говорят о том, что есть разные опыты — Америка проводила  выборы даже во время войны", — объяснил Ермак.

Он напомнил слова Владимира Зеленского о том, что он не держится за власть, поэтому готов к выборам в любой момент, утвержденный законом.

Вопросы, которые нужно решить для проведения выборов

Четыре условия, при которых могут пройти выборы во время войны:

  • Чтобы эти выборы были признаны миром демократическими.
  • Чтобы каждый из наших героев, защищающих нас, имел право и возможность проголосовать.
  • Чтобы каждый человек, временно выехавший за границу, имел возможность проголосовать.

И четвертое условие он объявил отдельно:

"(Президент. — Ред.) не собирается использовать деньги нашей страны, которых нам не хватает для оружия, для поддержки экономики, выплаты пенсий, для социальной сферы, на выборы", — отметил Ермак.

Глава ОП добавил, что если партнеры Украины будут готовы помочь решить все эти четыре вопроса, то президент готов на это.

Напомним, один из аргументов против проведения выборов во время войны — невозможность обезопасить избирателей на участках. Из-за опасности собственной жизни граждане подписывают соответствующую петицию президенту, в которой просят не проводить выборы. Как государство может обеспечить избирателям безопасность во время проведения выборов, Новини.LIVE рассказал юрист Игорь Ясько.

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