Байден отстает от Трампа в выборах президента — в США провели опрос

Джо Байден и Дональд Трамп. Фото: zn.ua

По результатам опросов Президент Байден отстает от Дональда Трампа в выборах на пост президента в следующем году. Джо Байден набрал меньше голосов в 5 из 6 важнейших штатов, именно они решают по факту, кто станет президентом.

Об этом сообщает The New York Times.

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По выборам в Штатах вышел опрос, проведенный The New York Times и Siena College, показывающий, что Президент Байден отстает от Дональда Трампа в 5 штатах.

Результаты опросов в штатах:

Аризона: Байден — 44%, Трамп — 49%;

Джорджия: Байден — 43%, Трамп — 49%;

Мичиган: Байден — 43%, Трамп — 48%;

Невада: Байден — 41%, Трамп — 52%;

Пенсильвания: Байден — 44%, Трамп — 48%;

Висконсин: Байден — 47%, Трамп — 45%.

Результаты опросов. Фото: The New York Times

В издании отметили, что главными признаками голосования "за" Трампа являются возраст Байдена и экономическая политика нынешнего президента. Его 81 год считают "слишком старым" для президента 71% опрошенных американцев. Даже среди его избирателей этот показатель составляет 54%.

Трампа, которому 77 лет считают стариком для правления государством лишь 39% американцев и только 19% его сторонников. По результатам опросов также заметно, что для 2/3 американцев именно экономика будет главным решающим фактором, а не социальные вопросы. Трампу доверяют экономику страны 59% опрошенных, а Байдену гораздо меньше — 37%.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп вместе со своей командой разрабатывают план успешного прихода к власти. Таким образом, кандидат в президенты не хочет допустить ошибок, которые он совершал в 2016 году. Среди его планов окончание войны в Украине и возможный выход из НАТО. Журналисты выяснили, какие еще желания у кандидата в президенты, в случае победы на выборах.