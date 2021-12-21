Зеленский хочет получить ответ относительно вступления Украины в НАТО в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украине важно участвовать в саммите НАТО, который состоится в Мадриде в 2022 году.

Об этом стало известно во время конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", передает Офис Президента.

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Что рассказал Зеленский

Президент Украины рассказал, что обсуждал с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и некоторыми лидерами стран-членов Альянса возможность участия нашего государства в саммите НАТО, который состоится в Мадриде в 2022 году.

"Для нас самое главное событие – чтобы мы там присутствовали в той или иной роли, а также, чтобы в 2022 году мы имели конкретную перспективу с четко определенными датами", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украине важно знать, "в течение какого срока нас видят равноправным членом Альянса".

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