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Зеленский хочет получить ответ относительно вступления Украины в НАТО в 2022 году

Украина
21 декабря 21:28
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Глава государства рассказал, почему Украине важно участвовать в саммите НАТО в Мадриде
Зеленский хочет получить ответ относительно вступления Украины в НАТО в 2022 году

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему Украине важно участвовать в саммите НАТО, который состоится в Мадриде в 2022 году.

Об этом стало известно во время конференции послов Украины "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", передает Офис Президента.

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Что рассказал Зеленский

Президент Украины рассказал, что обсуждал с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и некоторыми лидерами стран-членов Альянса возможность участия нашего государства в саммите НАТО, который состоится в Мадриде в 2022 году.

"Для нас самое главное событие – чтобы мы там присутствовали в той или иной роли, а также, чтобы в 2022 году мы имели конкретную перспективу с четко определенными датами", – сказал президент.

Владимир Зеленский отметил, что Украине важно знать, "в течение какого срока нас видят равноправным членом Альянса".

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Автор публикации
Виктория Денисюк
В 2018 году поступила в НПУ имени М. П. Драгоманова на специальность «Журналистика». До этого писала тексты в школьную и районную газеты, ведь была убеждена, что журналистская деятельность – одна из самых интересных профессий. Сейчас я работаю с командой профессионалов Новини.LIVE. Пишу об актуальных событиях Украины и мира.
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Владимир Зеленский НАТО Украина
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