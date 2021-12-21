"Запад не будет давить на Украину, мы имеем гарантии": Арестович об "особом статусе" Донбасса

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Запад не будет давить на Украину по Донбассу, ведь наша страна имеет гарантии.

Об этом Алексей Арестович рассказал в эфире ток-шоу "Діалог з країною" на телеканале LIVE.

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Что рассказал Арестович

На вопрос ведущего Александра Преподобного о том, может ли быть частичная автономия Донбасса "разменной монетой", Алексей Арестович сообщил, что на Украину не давят на Западе и есть гарантии.

"Будет ли Запад давить на Украину - такого давления нет. Более того, есть гарантии что не будет. Мы предложили вариант того, как мы понимаем особый статус Донбасса. Первое - это закон о децентрализации, который действует в других частях Украины. Второе - это особая экономическая зона. Сочетание этих статусов должно предоставить так называемый особый статус, который позволит социально-экономически восстановить деоккупированный Донбасс", - рассказал советник руководителя ОП.

В то же время Арестович отметил, что сначала должно произойти прекращение боевых действий, вывод российских формирований с территории Донбасса.

"Сначала прекращение боевых действий, вывод российских формирований, потом восстановление нормальной жизни, потом контроль над границей, выборы. После этого при определенных условиях, когда они станут возможными и их признают, будет восстановление и все остальное", - добавил он.

Арестович добавил, что именно такая позиция является политикой Зеленского и правящей команды и поэтому никто не изменит решение.

"И именно это является политикой президента Зеленского, правящей команды и никто не пойдет на различные "размены". Политика президента очень четкая, могу официально предоставить вам гарантии, что никто не подвинется. Это много раз обсуждалось. Это позиция, которая используется в Нормандском формате", - подытожил Алексей Арестович.

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