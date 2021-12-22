В "Слуге народа" извинились за скандал с нардепом Галушко

Фракция "Слуга народа" высказалась относительно скандала, в который попал нардеп Николай Галушко из-за нецензурного общения с полицейскими. Его действия осудили и назвали неприемлемыми.

Об этом заявила пресс-секретарь " СН” Юлия Палийчук в Telegram.

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Реакция "Слуги народа" на скандал с Галушко

Оказалось, что инцидент произошел 18-го декабря 2020-го года, а сам нардеп знал о существовании видео, ведь его шантажировал бывший руководитель МВД (Арсен Аваков - ред.). Он угрожал политику опубликовать его, если тот не будет поддерживать в ВР его инициативы.

По словам самого Галушко, видео появилось из-за того, что он поддержал отставку Авакова. Он отметил, что запись опубликовали только теперь из-за того, что даты совпадают с нынешними, поэтому можно воспринять инцидент как недавний.

“Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата неприемлемо и оно станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него”, - отметили во фракции.

Что известно о скандале с Николаем Галушко: