live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык

В "Слуге народа" извинились за скандал с нардепом Галушко

Украина
22 декабря 14:52
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 105
views-icon
Читать на украинском
По словам самого Галушко, видео появилось из-за того, что он поддержал отставку Авакова
В "Слуге народа" извинились за скандал с нардепом Галушко

Фракция "Слуга народа" высказалась относительно скандала, в который попал нардеп Николай Галушко из-за нецензурного общения с полицейскими. Его действия осудили и назвали неприемлемыми.

Об этом заявила пресс-секретарь " СН” Юлия Палийчук в Telegram.

Читайте также: Кабмин проинорировал спецпроверку Гогилашвили и не установил российское гражданство у кандидата

Реакция "Слуги народа" на скандал с Галушко

Оказалось, что инцидент произошел 18-го декабря 2020-го года, а сам нардеп знал о существовании видео, ведь его шантажировал бывший руководитель МВД (Арсен Аваков - ред.). Он угрожал политику опубликовать его, если тот не будет поддерживать в ВР его инициативы.

По словам самого Галушко, видео появилось из-за того, что он поддержал отставку Авакова. Он отметил, что запись опубликовали только теперь из-за того, что даты совпадают с нынешними, поэтому можно воспринять инцидент как недавний.

“Тем не менее, этот факт не оправдывает Николая Галушко и его поступок, хотя и вызывает много вопросов к правомерности действий предыдущего руководства МВД. Такое поведение депутата неприемлемо и оно станет предметом рассмотрения этического комитета партии, который определит меру наказания для него”, - отметили во фракции.

Что известно о скандале с Николаем Галушко:

  • Народный депутат от"Слуги народа" Николай Галушко нецензурно выражался и оскорблял полицейских, которые остановили его авто за нарушение ПДД. За рулем был водитель нардепа. Подробности - в материале.
Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 105
скандал Слуга народа нардепы Николай Галушко
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Нардеп Евгений Шевченко заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену

Нардеп Евгений Шевченко заявил, что СБУ открыла против него дело за госизмену

23 декабря 23:04

Украина
Воинский учет для женщин: волонтер объяснил главные нюансы скандального приказа Минобороны

Воинский учет для женщин: волонтер объяснил главные нюансы скандального приказа Минобороны

23 декабря 21:20

Украина
Франция передала Украине еще три вертолета для Госпогранслужбы. Фото, видео

Франция передала Украине еще три вертолета для Госпогранслужбы. Фото, видео

23 декабря 10:31

Украина
Скандал "слуги" Галушко с полицией: как наказали водителя нардепа

Скандал "слуги" Галушко с полицией: как наказали водителя нардепа

22 декабря 22:58

Украина
Главная Украина В "Слуге народа" извинились за скандал с нардепом Галушко
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен